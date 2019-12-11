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О новых правилах оснащения транспортных средств тахографами

О новых правилах оснащения транспортных средств тахографами

Сегодня, 17:38
121
Александра Гуляева
О новых правилах оснащения транспортных средств тахографами


Тахографами должны будут оснащать грузовики и автобусы не только юридические, но и физические лица. Такой приказ издал Минтранс.

В ходе рейда инспекторы ГИБДД проверяют, установлены ли тахографы - приборы, которые ставят для учета скорости, а также времени труда и отдыха водителей. Если водитель работает дольше нормы, придется заплатить штраф. Но вот сами дальнобойщики пользы от контроля за соблюдением их условий труда не видят.

- Понимаете, у нас нет оборудованных площадок для стоянок, чтобы соблюдать режим труда и отдыха как в Европе. Потому что порой бывает едешь, он тебе заморгал - перерыв. А тебе остановиться нигде нельзя. За обочину у нас штраф.

Не видят положительного эффекта от использования тахографов и те, кто занимаются междугородними пассажирскими перевозками. Установка прибора стоит около 35 тысяч рублей, что в итоге делает стоимость проезда дороже для пассажира.

ДЕНИС ПЫРЛОГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КИРОВПАССАЖИРАВТОТРАНС:
«Зарплата у водителей автобуса достаточно низкая, поэтому это не секрет, что водители идут в ночное время подрабатывать или в такси, или к другим перевозчикам, поэтому от того, что мы будем контролировать его время работы, ситуация на дорогах не изменится».



АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Пока тахографы обязаны устанавливать междугородние перевозчики, но с 1 июля этими приборами должны будут оборудовать и городской пассажирский транспорт».

По новым правилам, тахографы должны быть и в любых грузовиках, которые выходят в рейс. До сих пор требование распространялось только на юридических лиц, но теперь под эти правила попадут и физические лица.

АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД:
«За выпуск на линию транспортного средства без тахографа, если его установка предусмотрена законодательно, должностному лицу грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей, для ИП - от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 20 до 50 тысяч рублей».

Грузовики, чей экологический класс не определен, должны быть оборудованы тахографами до 1 марта, грузовики с классом Евро-3 или ниже - до 1 июня, а с классом Евро-4 или выше - до 1 сентября.
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