О новых правилах оснащения транспортных средств тахографами

Тахографами должны будут оснащать грузовики и автобусы не только юридические, но и физические лица. Такой приказ издал Минтранс.В ходе рейда инспекторы ГИБДД проверяют, установлены ли тахографы - приборы, которые ставят для учета скорости, а также времени труда и отдыха водителей. Если водитель работает дольше нормы, придется заплатить штраф. Но вот сами дальнобойщики пользы от контроля за соблюдением их условий труда не видят.Не видят положительного эффекта от использования тахографов и те, кто занимаются междугородними пассажирскими перевозками. Установка прибора стоит около 35 тысяч рублей, что в итоге делает стоимость проезда дороже для пассажира.По новым правилам, тахографы должны быть и в любых грузовиках, которые выходят в рейс. До сих пор требование распространялось только на юридических лиц, но теперь под эти правила попадут и физические лица.Грузовики, чей экологический класс не определен, должны быть оборудованы тахографами до 1 марта, грузовики с классом Евро-3 или ниже - до 1 июня, а с классом Евро-4 или выше - до 1 сентября.