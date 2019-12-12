В Центре местной активности прошел мастер-класс по изготовлению главного символа Нового года

Не за горами новогодние праздники. Время радости, веселья и подарков. Кто-то предпочитает покупать готовые сувениры, а дети из Центра Местной Активности Нововятского района делают их своими руками. Для того, чтобы создать оригинальный подарок - игрушечного Деда Мороза, не нужно ни навыков шитья, ни дорогих материалов.
Оказывается, обычные одноразовые стаканчики могут стать отличной основой для поделок на Новый год. Подойдут любые: большие или маленькие, пластиковые или картонные, прозрачные или цветные – пускайте в работу все, что есть в доме. Дополнительно вам понадобится только клей, одна палочка, взять ее можно от роллов, немного тряпочек и стандартный новогодний декор.
ЕЛЕНА БАБИНЦЕВА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦДЮТ "РАДУГА":
«Сложность состоит в том, что у нас эта игрушка не просто игрушка, а что она заходит и выходит из стаканчика. Это детское такое волшебство. по этой же конструкции можно сделать и Снегурочку, и Бабу Ягу и вообще соорудить домашний театр».
Елена Бабинцева давно занимается куклами, новогодние куклы на палочке - одни из самых любимых. Сделать их довольно просто, но при этом они приносят много радости детям. Такие куклы называют дергунчик, балаганчик, потешка, кукла в кулечке, пряталка. В принципе, все эти имена-названия соответствуют забавному образу марионетки.
ЕВГЕНИЯ КУВАЛДИНА, УЧЕНИЦА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №66:
«Мне больше всего понравилось приклеивать Деда Мороза к стаканчику, чтобы он доставался и убирался».
ВАРВАРА ШАПИРО, УЧЕНИЦА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №62:
«Мне понравилось, что эту игрушку можно подарить друзьям и близким и использовать на новогодней ёлке».
Кукла-пряталка нравится и детям, и взрослым, она стимулирует детскую фантазию, так и хочется придумать с ней какую-нибудь игру. Кстати, история этих кукол очень давняя, она восходит к старым кукольным театрам, балаганным представлением Петрушки.