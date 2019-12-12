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В Центре местной активности прошел мастер-класс по изготовлению главного символа Нового года

В Центре местной активности прошел мастер-класс по изготовлению главного символа Нового года

Вчера, 15:47
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Иван Швецов
В Центре местной активности прошел мастер-класс по изготовлению главного символа Нового года


Не за горами новогодние праздники.  Время радости, веселья и подарков. Кто-то предпочитает покупать готовые сувениры, а дети из Центра Местной Активности Нововятского района делают их своими руками. Для того, чтобы создать оригинальный подарок - игрушечного Деда Мороза, не нужно ни навыков шитья, ни дорогих материалов.

Оказывается, обычные одноразовые стаканчики могут стать отличной основой для поделок на Новый год. Подойдут любые: большие или маленькие, пластиковые или картонные, прозрачные или цветные – пускайте в работу все, что есть в доме. Дополнительно вам понадобится только клей, одна палочка, взять ее можно от роллов, немного тряпочек и стандартный новогодний декор.

ЕЛЕНА БАБИНЦЕВА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦДЮТ "РАДУГА":
«Сложность состоит в том, что у нас эта игрушка не просто игрушка, а что она заходит и выходит из стаканчика. Это детское такое волшебство. по этой же конструкции можно сделать и Снегурочку, и Бабу Ягу и вообще соорудить домашний театр».

Елена Бабинцева давно занимается куклами, новогодние куклы на палочке - одни из самых любимых. Сделать их довольно просто, но при этом они приносят много радости детям.  Такие куклы называют дергунчик, балаганчик, потешка, кукла в кулечке, пряталка. В принципе, все эти имена-названия соответствуют забавному образу марионетки.

ЕВГЕНИЯ КУВАЛДИНА, УЧЕНИЦА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №66:
«Мне больше всего понравилось приклеивать Деда Мороза к стаканчику, чтобы он доставался и убирался».




ВАРВАРА ШАПИРО, УЧЕНИЦА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №62:
«Мне понравилось, что эту игрушку можно подарить друзьям и близким и использовать на новогодней ёлке».

Кукла-пряталка нравится и детям, и взрослым, она стимулирует детскую фантазию, так и хочется придумать с ней какую-нибудь игру.  Кстати, история этих кукол очень давняя, она восходит к старым кукольным театрам, балаганным представлением Петрушки.
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