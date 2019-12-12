В Центре местной активности прошел мастер-класс по изготовлению главного символа Нового года

Не за горами новогодние праздники. Время радости, веселья и подарков. Кто-то предпочитает покупать готовые сувениры, а дети из Центра Местной Активности Нововятского района делают их своими руками. Для того, чтобы создать оригинальный подарок - игрушечного Деда Мороза, не нужно ни навыков шитья, ни дорогих материалов.Оказывается, обычные одноразовые стаканчики могут стать отличной основой для поделок на Новый год. Подойдут любые: большие или маленькие, пластиковые или картонные, прозрачные или цветные – пускайте в работу все, что есть в доме. Дополнительно вам понадобится только клей, одна палочка, взять ее можно от роллов, немного тряпочек и стандартный новогодний декор.Елена Бабинцева давно занимается куклами, новогодние куклы на палочке - одни из самых любимых. Сделать их довольно просто, но при этом они приносят много радости детям. Такие куклы называют дергунчик, балаганчик, потешка, кукла в кулечке, пряталка. В принципе, все эти имена-названия соответствуют забавному образу марионетки.Кукла-пряталка нравится и детям, и взрослым, она стимулирует детскую фантазию, так и хочется придумать с ней какую-нибудь игру. Кстати, история этих кукол очень давняя, она восходит к старым кукольным театрам, балаганным представлением Петрушки.