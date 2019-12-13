В Кирове чествовали семейные пары, прожившие в браке более 50 лет

18 декабря отмечается день создания органов ЗАГС в России. В честь этой даты во дворце бракосочетания наградили те пары, которые прожили вместе более 50 лет. В чем секрет долгой и счастливой семейной жизни?Супруги Николай и Тамара Зыкины перед началом торжества фотографируют друг друга на смартфоны. В этом году они отмечают золотую свадьбу, в браке живут уже 50 лет. Но знакомы еще дольше.Золотую свадьбу отмечают и Ардальон и Серафима Сорокины. Они познакомились в Лузе. Тогда Ардальон Петрович занимался обслуживанием телеграфных столбов.Спустя какое-то время Ардальон Петрович встретил Серафиму Викторовну на танцах, там и познакомился лично со своей будущей женой. Сегодня у Сорокиных двое детей, четверо внуков, есть уже и правнуки. Все вместе живут в частном доме в Нововятске.Сегодня во дворце бракосочетания поздравили 21 пару, которая прожила вместе 50 лет. Две пары провели в браке 55 лет, одна пара - 60 лет, а чемпионами по сроку совместной жизни оказалась пара, которая прожила в браке 65 лет.