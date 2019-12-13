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В Кирове чествовали семейные пары, прожившие в браке более 50 лет

В Кирове чествовали семейные пары, прожившие в браке более 50 лет

Сегодня, 11:35
159
Александра Гуляева
В Кирове чествовали семейные пары, прожившие в браке более 50 лет


18 декабря отмечается день создания органов ЗАГС в России. В честь этой даты во дворце бракосочетания наградили те пары, которые прожили вместе более 50 лет. В чем секрет долгой и счастливой семейной жизни?

Супруги Николай и Тамара Зыкины перед началом торжества фотографируют друг друга на смартфоны. В этом году они отмечают золотую свадьбу, в браке живут уже 50 лет. Но знакомы еще дольше.

НИКОЛАЙ ЗЫКИН, ЮБИЛЯР:
- Мы учились, в 8 классе встретились. И с 8 класса до сих пор — вот так дружим и живем.
- Он в армию сходил, его в 19 лет призвали. И вот три года я его ждала.

Золотую свадьбу отмечают и Ардальон и Серафима Сорокины. Они познакомились в Лузе. Тогда Ардальон Петрович занимался обслуживанием телеграфных столбов.

АРДАЛЬОН СОРОКИН, ЮБИЛЯР:
«Висел на столбе, пристегнувшись поясом, обняв столб. Серафима, моя жена будущая, шла, лето было, в белой кофточке, в красном галстуке, пионервожатой тогда была. Я ее со столба, как говорится, высоко сидел и далеко видел, увидел - девушка понравилась».

Спустя какое-то время Ардальон Петрович встретил Серафиму Викторовну на танцах, там и познакомился лично со своей будущей женой. Сегодня у Сорокиных двое детей, четверо внуков, есть уже и правнуки. Все вместе живут в частном доме в Нововятске.

АРДАЛЬОН СОРОКИН, ЮБИЛЯР:
«Я считаю, основной секрет - надо жениться и замуж выходить по любви. Остальное - в жизни всякие бывают полосы, светлые и темные, надо все невзгоды пережить».

Сегодня во дворце бракосочетания поздравили 21 пару, которая прожила вместе 50 лет. Две пары провели в браке 55 лет, одна пара - 60 лет, а чемпионами по сроку совместной жизни оказалась пара, которая прожила в браке 65 лет.
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