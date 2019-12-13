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В Даровском районе у д. Суборь продолжается восстановление моста.

В Даровском районе у д. Суборь продолжается восстановление моста.

Сегодня, 13:04
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В Даровском районе у д. Суборь продолжается восстановление моста.

На пешеходной переправе через р. Молому ежедневно дежурят спасатели, которые помогают местным жителям переправляться с одного берега реки на другой.

Толщина льда на переправе составляет 20-25 сантиметров.

К 19 декабря остаётся закрытым автомобильное движение по 6 наплавным мостам в Даровском, Зуевском, Лузском районах и Кирово-Чепецке.

В Даровском районе были разрушены 3 наплавных моста через реку Молому: у пос. Суборь, у пос. Ивановка и у пос. Бечева. В Даровском районе работает оперативная группа администрации губернатора и правительства Кировской области. Спасатели будут работать вплоть до окончания работ по восстанолвению моста. Даровскому району были выделены 7 млн рублей из резервного фонда правительства Кировской области на проведение аварийно-восстановительных работ.

Водолазная группа областной пожарно-спасательной службы подняла из-под воды съезд моста, который после ремонта будет подготовлен к монтажу. 19 декабря началась транспортировка секций понтонного моста к берегу реки двумя тракторами, после чего их установят на воду в пропиленную с вечера майну.

Наводка понтонного моста будет осуществляться путём натягивания собранного из секций понтонного моста (18 секций) с помощью троса трелевочными тракторами. После наведения моста начнётся ремонт и изготовление верхнего настила.

Согласно плану, мост через Молому у посёлка Суборь должен быть полностью восстановлен в январе 2020 года. Для жителей посёлка Бечева Даровского района также открыта ледовая пешеходная переправа (толщина льда составляет 20-25 см).

Администрация района заключила договор с подрядной организацией на расчистку объездной дороги через Орловский район - это 30 километров. 

В Лузском районе движение по понтонному мосту через реку Лузу будет восстановлено только после снижения уровня воды. Накануне были проведены сварочные работы по ремонту ограждений пешеходных дорожек через мост.

В Кирово-Чепецке движение по наплавному мосту через реку Чепца в микрорайон Каринторф будет восстановлено только после снижения уровня воды.

В Зуевском районе в настоящее время проводят замеры толщины льда. Открытие официальной пешеходной ледовой переправы состоится при устойчивом ледоставе. 
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