Накануне в правительстве области кировчанам вручили государственные и региональные награды. Кто и за какие заслуги был отмечен?
Иван Иванков спас тонущего человека. Он услышал крики о помощи, выскочил на улицу. Добежал до реки, завел мотор своей лодки и вытащил рыбака, лодка которого перевернулась. В этом году, Иван Михайлович узнал, что ему присвоена государственная награда "за спасение погибавших". Это стало большой неожиданностью.
ИВАН ИВАНКОВ, НАГРАЖДЕННЫЙ:
«Человек попал в беду. Спас его. Прошло уже три года, я уже почти забыл. Раз, меня вызывают».
Губернатор Кировской области по поручению президента вручил еще одну государственную награду. "Орденом дружбы" награжден директор вятскополянской детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов Владимир Трефилов.
ВЛАДИМИР ТРЕФИЛОВ, НАГРАЖДЕННЫЙ:
«Вятская земля всегда славилась великими людьми. Талантливыми людьми. Наша задача помогать. Есть такое слово вятское - "пестовать", и развивать. Спасибо».
Помимо государственных наград была присвоена и премия кировской области. Зоя Сметанина получила награду за работу над "словарем вятских говоров".
ЗОЯ СМЕТАНИНА, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На создание словаря потребовалось 20-ть лет моей жизни на Вятке. Один из лингвистов сказал, Шарль Нодье, сказал: "Не занимайтесь созданием словарей. Они требуют всей жизни." 20-ть лет - это не маленький кусок моей жизни».
Добавим, премию Кировской области получили сотрудники промышленных предприятий, за вклад в прикладную науку, а также медики, писатели и филологи.