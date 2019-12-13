Накануне в правительстве области кировчанам вручили государственные и региональные награды. Кто и за какие заслуги был отмечен?Иван Иванков спас тонущего человека. Он услышал крики о помощи, выскочил на улицу. Добежал до реки, завел мотор своей лодки и вытащил рыбака, лодка которого перевернулась. В этом году, Иван Михайлович узнал, что ему присвоена государственная награда "за спасение погибавших". Это стало большой неожиданностью.Губернатор Кировской области по поручению президента вручил еще одну государственную награду. "Орденом дружбы" награжден директор вятскополянской детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов Владимир Трефилов.Помимо государственных наград была присвоена и премия кировской области. Зоя Сметанина получила награду за работу над "словарем вятских говоров".Добавим, премию Кировской области получили сотрудники промышленных предприятий, за вклад в прикладную науку, а также медики, писатели и филологи.