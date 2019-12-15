Театральная студия ИК-5 стала призером всероссийского конкурса

Завершается год театра. Он был насыщен множеством событий, связанных со сценическим искусством. Прониклись им и люди, которые даже и не помышляли об артистической стезе. Сейчас их постановки встречают аплодисментами.После трудовой смены обратно в отряд. Но кто-то вернется в него с опозданием. Надо сходить на репетицию в клуб. В нем создана театральная студия. Такое решение было принято руководством пятой колонии, задумавшей творческий проект в Год театра. Начинать без декораций и актеров было сложно. Но сейчас создан полноценный коллектив, работающий над постановками и спектаклями.Как и в реальности, на каждую роль идет кастинг. Тематика спектаклей самая разная. И от удачного вхождения в образ зависит сценический успех. К Владимиру Лобанову он приходил уже неоднократно.Свою работу эти люди называют арттерапией. Через чувства и эмоции актеры заставляют осужденных задуматься о жизни и ошибках, которые они совершили. Наиболее ярко и доходчиво это отражено в спектакле "Медведь и настоятель". На сегодняшний день это визитка студии. За основу взят библейский сюжет о победе добра над злом.Администрация колонии уверена. С образованием студии она попала в точку. Поскольку, нашлось немало талантливых людей, готовых нести в массы театральное искусство.Студия работает плодотворно. В месяц ставиться по одному спектаклю. К Новому году готовится постановка по Гоголю. В планах также перенести на сцену рождественские темы, бытовые и ряд классических произведений.