Кирово-Чепецк посетил известный российский физик из Швейцарии

В Кирово-Чепецке выступил российский физик с мировым именем, работающий в Швейцарии. Алексей Мельников рассказал школьникам о квантовой физике, технологиях будущего и настоящего, машинном интеллекте и своей истории успеха.Встреча с ученым прошла в многопрофильном лицее Кирово-Чепецка, послушать и пообщаться с ученым пришли школьники, их родители и педагоги.Его детская мечта - стать чемпионом мира по шахматам, но судьба распорядилась иначе, он стал ученым. Уроженец Владимирской области, выпускник Московского физтеха - Алексей Мельников, получил ученую степень доктора наук в Австрии и сейчас является научным сотрудником нескольких вузов России и Швейцарии. А недавно ему была присуждена премия Национальной академии наук США в области квантовой физики и искусственного интеллекта.Тема встречи - "От кота Шредингера к квантовым технологиям", а также "Пути и возможности в научной карьере".После выступления российского физика, Алексея Мельникова, все желающие могли задать ему вопросы, учителя химии Кирово-Чепецкой гимназии интересовало - не вытеснит ли искусственный интеллект человечество.После своего выступления Алексей отправился на экскурсию в Кирово-Чепецкий "Кванториум", где познакомился с направлением работы технопарка, педагогами и работами кванторианцев.