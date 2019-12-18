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Кирово-Чепецк посетил известный российский физик из Швейцарии

Кирово-Чепецк посетил известный российский физик из Швейцарии

Вчера, 18:16
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Елена Крылова
Кирово-Чепецк посетил известный российский физик из Швейцарии


В Кирово-Чепецке выступил российский физик с мировым именем, работающий в Швейцарии. Алексей Мельников рассказал школьникам о квантовой физике, технологиях будущего и настоящего, машинном интеллекте и своей истории успеха.

Встреча с ученым прошла в многопрофильном лицее Кирово-Чепецка, послушать и пообщаться с ученым пришли школьники, их родители и педагоги.

АЛЕКСАНДР ЖУРАВЛЕВ, УЧЕНИК ПРОМРОБОКВАНТУМА:
«Я пришел на это мероприятие хочу узнать много нового, меня физика интересует, меня интересует очень много вещей, к тому же приезжает такой человек, он занимается искусственным интеллектом, и связан еще с физикой, т.е. две вещи которые мне очень интересны».

Его детская мечта - стать чемпионом мира по шахматам, но судьба распорядилась иначе, он стал ученым. Уроженец Владимирской области, выпускник Московского физтеха - Алексей Мельников, получил ученую степень доктора наук в Австрии и сейчас является научным сотрудником нескольких вузов России и Швейцарии. А недавно ему была присуждена премия Национальной академии наук США в области квантовой физики и искусственного интеллекта.

АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИКОВ, УЧЕНЫЙ, РОССИЙСКИЙ ФИЗИК:
«Физику выбрал, потому что с детства очень интересно было заниматься, очень интересны были задачи, узнать, как вообще устроена природа, это вдохновляло меня, решение таких задач вдохновляли меня работать дальше, учиться дальше».

Тема встречи - "От кота Шредингера к квантовым технологиям", а также "Пути и возможности в научной карьере".

АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИКОВ, УЧЕНЫЙ, РОССИЙСКИЙ ФИЗИК:
«Мне интересно, сможем ли мы использовать законы физики, законы квантовой физики, чтобы улучшить машинное обучение, чтобы создать какой-то квантовый искусственный интеллект».

После выступления российского физика, Алексея Мельникова, все желающие могли задать ему вопросы, учителя химии Кирово-Чепецкой гимназии интересовало - не вытеснит ли искусственный интеллект человечество.

МИХАИЛ ГАЙДАДИН, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ ГИМНАЗИИ №2 Г.КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Я давно об этом задумался, я читал доклады Илона Маска, который об этом же самом говорил, что это одна из самых серьезных угроз человечеству. И даже книгу об этом я сам пытался написать, мне вообще интересна эта идея, на самом деле, что из себя представляет искусственный интеллект, и какое будущее у него на самом деле, т.е. это угроза человечеству или наоборот помощник человека».

После своего выступления Алексей отправился на экскурсию в Кирово-Чепецкий "Кванториум", где познакомился с направлением работы технопарка, педагогами и работами кванторианцев.
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