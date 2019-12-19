Тема снюсов в очередной раз в центре внимания, на этот раз на федеральном уровне. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сразу нескольким ведомствам вплотную заняться решением проблемы.Волна обеспокоенности со стороны родителей и общественников прокатилась по многим российским регионам. В их числе и Кировская область. В выпусках нашей программы мы неоднократно поднимали тему опасного увлечения школьников не курительными никотинсодержащими смесями. Сегодня они не запрещены и продаются в розничной сети и через интернет. Причем для продвижения своего товара в подростковой среде, производители придумывают все новые формы, например, конфет или мармелада. Опасность такого лакомства в том, что они содержат высокую концентрацию никотина. Последствия употребления снюсов губительны. На своей странице в фейсбуке Дмитрий Медведев написал, "что поручил МВД пресечь незаконное распространение не курительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и Следственного Комитета провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции". Мы продолжим следить за этой темой.