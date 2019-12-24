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В Кирове подвели итоги конкурса новогоднего оформления общеобразовательных учреждений

В Кирове подвели итоги конкурса новогоднего оформления общеобразовательных учреждений

Вчера, 11:59
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Михаил Конышев
В Кирове подвели итоги конкурса новогоднего оформления общеобразовательных учреждений


В областном центре подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление территорий образовательных учреждений. Конкурсная комиссия оценила ледяные скульптуры, городки, горки и катки.

В преддверии нового года все учреждения социальной сферы принимают участие в новогоднем оформлении прилегающей территории. К первому декабря практически все они были украшены и готовы к участию в городском конкурсе. Как отмечают организаторы, у каждой школы своя тематика, подход и видение нового года. На всех зданиях присутствует иллюминация, окна украшены снежинками, снеговиками и другими сказочными новогодними персонажами. Конкурсная комиссия посетила всех конкурсантов и вот какие результаты получились.

ЛАРИСА КОПОСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«У нас все школы красиво оформлены. Победителями в этом году стали 37 школа, школа №31, 56, гимназия имени Грина и школа№74 в Радужном».

Школа №37 за основу новогодней тематики выбрала сказки Пушкина, поскольку в этом году отмечалось 220 лет со дня рождения поэта. Все классы приняли участие в изготовлении снежных фигур, которые расположились перед входом в учебное заведение.

ЛАРИСА ШУЛЬГИНА, ДИРЕКТОР МОАУ СОШ С УИОП №37 ГОРОДА КИРОВА:
«Вы видите золотые рыбки, которых так много, потому что каждый класс хотел, чтобы их желания исполнялись».

Победителями среди дошкольных учреждений стали детские сады №20, 61 и 27.
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