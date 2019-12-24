В Кирове подвели итоги конкурса новогоднего оформления общеобразовательных учреждений

В областном центре подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление территорий образовательных учреждений. Конкурсная комиссия оценила ледяные скульптуры, городки, горки и катки.В преддверии нового года все учреждения социальной сферы принимают участие в новогоднем оформлении прилегающей территории. К первому декабря практически все они были украшены и готовы к участию в городском конкурсе. Как отмечают организаторы, у каждой школы своя тематика, подход и видение нового года. На всех зданиях присутствует иллюминация, окна украшены снежинками, снеговиками и другими сказочными новогодними персонажами. Конкурсная комиссия посетила всех конкурсантов и вот какие результаты получились.Школа №37 за основу новогодней тематики выбрала сказки Пушкина, поскольку в этом году отмечалось 220 лет со дня рождения поэта. Все классы приняли участие в изготовлении снежных фигур, которые расположились перед входом в учебное заведение.Победителями среди дошкольных учреждений стали детские сады №20, 61 и 27.