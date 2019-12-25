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Жители поселка Дороничи создали новогоднее настроение своими руками

Жители поселка Дороничи создали новогоднее настроение своими руками

Вчера, 11:12
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Елена Крылова
Жители поселка Дороничи создали новогоднее настроение своими руками


Активные и творческие жители поселка Дороничи создали новогоднее настроение своими руками. Яркие гирлянды, иллюминация, наряженная зеленая красавица - елка, и сделанные из снега главный символ 2020 года - мышка, со своим любимым лакомством, кусочком сыра. Елена Крылова окунулась в атмосферу новогодней сказки.  

Вот так выглядит новогодняя сказка. Эта добрая традиция начинает свой отсчет с 2012 года. На радость себе и своим соседям жители микрорайона Молодежный в поселке Дороничи украшают свои дома к новому году и рождеству по-особому: ярко, празднично и оригинально.

АЛЕКСАНДР СМИРНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ МОЛОДЕЖНЫЙ:
«Был на рождестве в Греции, и очень захотелось сделать также у себя, особенно повесить рождественский венок, после многоэтажных домов это сделать невозможно, а вот в частных домах это все можно сделать и нарядить дом, и украсить его, и самое главное потихоньку мы начали привлекать людей, они стали привыкать и поняли, что праздник создавать надо своими руками».

Своими руками здесь не только украшают дома гирляндами, но и создают вот такие интересные фигуры. Например, житель поселка Василий Николаевич каждый год, на протяжении 9 лет, вместе с женой лепит из снега символы года.

ВАСИЛИЙ КОПЕЙКИН, ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ДОРОНИЧИ:
«Каждый год я новые фигурки составляю, ну радость, чтоб детям было удобно здесь, рядом же здесь елка, чтоб удобно было, для красоты, самое главное, чтобы все люди видели, радовались».

АЛЕКСАНДР СМИРНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ МОЛОДЕЖНЫЙ:
«Вот в новый год у нас традиция, в 00:30 все выходят из-за своих праздничных столов, все, собираемся здесь на площадке, поздравляем, у нас дед мороз, и награждаем победителей, кто у нам занимает первые места».

Помимо ярких украшений, фигур из снега, и традиционной елки, благодаря активным жителям, на радость детворе, здесь оборудована детская площадка, сделаны горка и каток.   

ТИМУР ШИШКИН, ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ДОРОНИЧИ:
«У нас есть на площадке горка, в ней три интересных горки, есть елка, ее недавно нарядили, каток, на котором мы катаемся, играем, и летом мы на площадке занимается, бегаем, прыгаем и играем в разные игры».

По словам жителей этого микрорайона, не нужно ждать чуда, нужно создавать его своими руками.
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