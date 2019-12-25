Активные и творческие жители поселка Дороничи создали новогоднее настроение своими руками. Яркие гирлянды, иллюминация, наряженная зеленая красавица - елка, и сделанные из снега главный символ 2020 года - мышка, со своим любимым лакомством, кусочком сыра. Елена Крылова окунулась в атмосферу новогодней сказки.Вот так выглядит новогодняя сказка. Эта добрая традиция начинает свой отсчет с 2012 года. На радость себе и своим соседям жители микрорайона Молодежный в поселке Дороничи украшают свои дома к новому году и рождеству по-особому: ярко, празднично и оригинально.Своими руками здесь не только украшают дома гирляндами, но и создают вот такие интересные фигуры. Например, житель поселка Василий Николаевич каждый год, на протяжении 9 лет, вместе с женой лепит из снега символы года.Помимо ярких украшений, фигур из снега, и традиционной елки, благодаря активным жителям, на радость детворе, здесь оборудована детская площадка, сделаны горка и каток.По словам жителей этого микрорайона, не нужно ждать чуда, нужно создавать его своими руками.