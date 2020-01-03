Нововятские полицейские поздравили с праздником малышей из многодетных семей

В области продолжается акция "Полицейский Дед Мороз". Так, сотрудники полиции Нововятского района посетили многодетные семьи.Её в шутку, а может и всерьез, называют "спецоперацией" кировской полиции. Она проходит до конца января и в ходе нее сотрудники полиции будут поздравлять ребят из многодетных, малообеспеченных и неполных семей.В этой семье четверо детей. Новый год для них, как и для любого ребенка, особенный праздник. Родители обычно стараются сделать его запоминающимся. Но в последнее время у них появились помощники. Они находят время, чтобы побывать как в можно большом количестве семей. Чтобы преподнести новогодние подарки и дать советы взрослым и детям.Сами сотрудники полиции такую профилактическую работу называют нестандартной. Новогодние праздники лучшее время, чтобы поделиться хорошим настроением и радостью с теми, кто в этом нуждается.Благотворительная акция "Полицейский Дед Мороз" охватывает всю область. К ней у стражей порядка уже сложилось отношение как к обязательной части своей работы. Хотя по началу она вызывала определенные сложности.Акция проходит при поддержке Общественного совета УМВД России по Кировской области. И в рамках этой доброй операции сотрудники полиции побывают везде, где их очень ждут - это и интернаты, и детские дома, и семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию.