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Нововятские полицейские поздравили с праздником малышей из многодетных семей

Нововятские полицейские поздравили с праздником малышей из многодетных семей

3 января 2020 11:53
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Роман Четвериков
Нововятские полицейские поздравили с праздником малышей из многодетных семей


В области продолжается акция "Полицейский Дед Мороз". Так, сотрудники полиции Нововятского района посетили многодетные семьи.

Её в шутку, а может и всерьез, называют "спецоперацией" кировской полиции. Она проходит до конца января и в ходе нее сотрудники полиции будут поздравлять ребят из многодетных, малообеспеченных и неполных семей.

В этой семье четверо детей. Новый год для них, как и для любого ребенка, особенный праздник. Родители обычно стараются сделать его запоминающимся. Но в последнее время у них появились помощники. Они находят время, чтобы побывать как в можно большом количестве семей. Чтобы преподнести новогодние подарки и дать советы взрослым и детям.

Сами сотрудники полиции такую профилактическую работу называют нестандартной. Новогодние праздники лучшее время, чтобы поделиться хорошим настроением и радостью с теми, кто в этом нуждается.   

Благотворительная акция "Полицейский Дед Мороз" охватывает всю область. К ней у стражей порядка уже сложилось отношение как к обязательной части своей работы. Хотя по началу она вызывала определенные сложности.

ЛАРИСА ЧАЙКА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ И ПДН ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №3:
«Конечно, для всех было удивление. Нас знают как сотрудников полиции и вдруг мы приезжаем в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, да еще и с подарками. Было растерянность, удивление и радость в глазах детей».

Акция проходит при поддержке Общественного совета УМВД  России по Кировской области. И в рамках этой доброй операции сотрудники полиции побывают везде, где их очень ждут - это и интернаты, и детские дома, и семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
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