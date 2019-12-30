В Коминтерне Дед Мороз и волонтеры раздали еду

В метель особенно тяжело тем, у кого нет крова. Особенно чувство бесприютности усиливается в праздники. Поэтому неравнодушные кировчане вечером не сидят дома, а едут к тем, кто нуждается. В Коминтерне бездомные смогли не только сытно поесть, но и пообщаться с Дедом Морозом.Разные жизненные обстоятельства и разные истории. Они встречаются здесь совсем не от хорошей жизни. По традиции, раз в неделю в разных районах города к ним приходят неравнодушные люди из волонтёрского движения "Одиноких нет", чтобы помочь. В эту - на новогоднюю раздачу еды - придёт и он, Дед Мороз. Добрый волшебник обязательно поможет поверить в чудо.Меню здесь без деликатесов, но для тех, кто собрался сегодня, любая горячая еда будет самой вкусной. Горячий суп, второе, выпечка и горячий чай. В честь Нового года каждый получит сладкий подарок и мандарины. Такая полевая кухня обычно работает до последнего клиента. Не отказывают никому. Для многих бездомных этот бесплатный ужин станет единственный приёмом пищи в ближайшие несколько дней.Им оказывают помощь десятки волонтеров безвозмездно. Просто потому, что они такие же люди. И замерзают на улице.В минусовую температуру бездомные оказываются на улице без еды, воды, теплой одежды. В это время года им как никогда нужна помощь, а значит неравнодушие незнакомых людей — это тот механизм, которому никак нельзя останавливаться.