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В Коминтерне Дед Мороз и волонтеры раздали еду

В Коминтерне Дед Мороз и волонтеры раздали еду

Вчера, 12:50
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Карина Алоян
В Коминтерне Дед Мороз и волонтеры раздали еду


В метель особенно тяжело тем, у кого нет крова. Особенно чувство бесприютности усиливается в праздники. Поэтому неравнодушные кировчане вечером не сидят дома, а едут к тем, кто нуждается. В Коминтерне бездомные смогли не только сытно поесть, но и пообщаться с Дедом Морозом.

Разные жизненные обстоятельства и разные истории. Они встречаются здесь совсем не от хорошей жизни. По традиции, раз в неделю в разных районах города к ним приходят неравнодушные люди из волонтёрского движения "Одиноких нет", чтобы помочь. В эту - на новогоднюю раздачу еды - придёт и он, Дед Мороз. Добрый волшебник  обязательно поможет поверить в чудо.

- Пожелал бы я сегодня им радости, счастья, и чтобы всё у них было хорошо.

Меню здесь без деликатесов, но для тех, кто собрался сегодня, любая горячая еда будет самой вкусной. Горячий суп, второе, выпечка и горячий чай. В честь Нового года каждый получит сладкий подарок и мандарины.  Такая полевая кухня обычно работает до последнего клиента. Не отказывают никому. Для многих бездомных этот бесплатный ужин станет единственный приёмом пищи в ближайшие несколько дней.

ЕЛЕНА ШИШОВА, ВОЛОНТЁР:
«Чтобы людям поднять настроение. Чтобы они всё-таки не забывали, что есть на Земле еще что-то, кроме проблем».

Им оказывают помощь десятки волонтеров безвозмездно. Просто потому, что они такие же люди. И замерзают на улице.

МАРИНА УЛАНОВА, ВОЛОНТЁР:
«Мы нуждаемся так скажем в руках, нам необходимы люд, которые будут приезжать на раздачу, раздавать еду. Повара, которые будут готовить эту еду, и водители, которые будут привозить эту еду. Нам нужны парикмахеры для бездомных. Если есть у кого-то желание и возможность помогать, присоединяйтесь. Мы будем очень рады».

В минусовую температуру бездомные оказываются на улице без еды, воды, теплой одежды. В это время года им как никогда нужна помощь, а значит неравнодушие незнакомых людей — это тот механизм, которому никак нельзя останавливаться.
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