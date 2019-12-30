Ужесточен закон об ответственном обращении с животными

С 1 января вступили в силу изменения в закон «Об ответственном обращении с животными». Работа над ними продолжалась 8 лет.
Пользователи соцсетей активно обсуждают видео с расстрелом охотничьих собак, произошедшем в одном из районов области. По словам очевидца, собак убил депутат областного Заксобрания Кировской области. По информации пресс-службы ОЗС, в Заксобрании безусловно осуждают жестокое обращение с животными. Ситуацию рассмотрят с позиций Правил этики депутатов, все факты произошедшего будут установлены и получат правовую оценку. Какую меру ответственности понесет виновный - пока неизвестно. Вступающий в силу закон как нельзя кстати.
С 1 января за убийство или издевательство над животным можно получить до 5 лет лишения свободы. Некоторые положения нового закона особенно радуют любителей животных.
ОЛЬГА ШАЛЫГИНА, ВОЛОНТЁР ГРУППЫ "ДАРИ ДОБРО":
«Животные как таковые существа вообще признаны живыми, до этого они рассматривались, скажем так, как вещи. Как любую вещь, животное можно было выбросить. Она сломалась, не нужна - удалить, скажем так, на помойку. Не нужна - завести другую. Вот как ручка. Не пишет? Всё, не нужна».
Оставление питомца без еды и воды также будет наказываться. С вступлением закона в силу будет запрещена эвтаназия здоровых животных, при её осуществлении необходимо заключение, выданное ветеринаром, о том, что данное животное испытывает невыносимые страдания.
ОЛЬГА ШАЛЫГИНА, ВОЛОНТЁР ГРУППЫ "ДАРИ ДОБРО":
«В нашей стране, к сожалению, это очень широко практикуется, именно эвтаназия тех животных, которые, скажем так, невостребованы. Тем не менее, вот эти бездомные животные, животные, которые вроде бы пока невостребованы, они ведь не виноваты в том, что они остались без дома, в том, что они никому не нужны».
Ответственность будут нести и хозяева, не уследившие за своей собакой.
ЕВГЕНИЧ БУТКО, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника вне зависимости от того, где эта прогулка осуществляется. В данном случае есть одно исключение - собака может находиться на прогулке без намордника, если она осуществляет свою прогулку на территории, принадлежащей собственнику, и данная территория должна быть огорожена».
О наличии такой собаки должна быть сделана соответствующая табличка на входе на придомовую территорию. Есть и те пункты закона, которые зоозащитников не совсем устраивают.
ОЛЬГА ШАЛЫГИНА, ВОЛОНТЁР ГРУППЫ "ДАРИ ДОБРО":
«Категорически не нравится пункт, где предлагается ввести налоги на животных. Мы как зоозащитники прекрасно представляем, чем обернется это нам же, потому что те незащищенные слои населения, которые просто не смогут платить этот налог, они будут от животных избавляться разными способами».
Помимо этих нововведений, будут запрещены контактные зоопарки, исключая филиалы больших зоопарков; с начала 2020 будет запрещено содержание диких животных в домах и квартирах, к ним относятся львы, тигры, крокодилы, медведи.