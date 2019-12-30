Ужесточен закон об ответственном обращении с животными

С 1 января вступили в силу изменения в закон «Об ответственном обращении с животными». Работа над ними продолжалась 8 лет.Пользователи соцсетей активно обсуждают видео с расстрелом охотничьих собак, произошедшем в одном из районов области. По словам очевидца, собак убил депутат областного Заксобрания Кировской области. По информации пресс-службы ОЗС, в Заксобрании безусловно осуждают жестокое обращение с животными. Ситуацию рассмотрят с позиций Правил этики депутатов, все факты произошедшего будут установлены и получат правовую оценку. Какую меру ответственности понесет виновный - пока неизвестно. Вступающий в силу закон как нельзя кстати.С 1 января за убийство или издевательство над животным можно получить до 5 лет лишения свободы. Некоторые положения нового закона особенно радуют любителей животных.Оставление питомца без еды и воды также будет наказываться. С вступлением закона в силу будет запрещена эвтаназия здоровых животных, при её осуществлении необходимо заключение, выданное ветеринаром, о том, что данное животное испытывает невыносимые страдания.Ответственность будут нести и хозяева, не уследившие за своей собакой.О наличии такой собаки должна быть сделана соответствующая табличка на входе на придомовую территорию. Есть и те пункты закона, которые зоозащитников не совсем устраивают.Помимо этих нововведений, будут запрещены контактные зоопарки, исключая филиалы больших зоопарков; с начала 2020 будет запрещено содержание диких животных в домах и квартирах, к ним относятся львы, тигры, крокодилы, медведи.