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Как уберечь домашних питомцев от стресса в новогодние праздники

Как уберечь домашних питомцев от стресса в новогодние праздники

Сегодня, 11:03
132
Карина Алоян
Как уберечь домашних питомцев от стресса в новогодние праздники


Праздничные дни - это всегда большой стресс для домашних питомцев. Для собак особо опасны петарды и салюты. Как обезопасить своих домашних любимцев от последствий новогодних праздников?

Фейверки отгремели - стресс остался. Это сейчас Умка послушно подает лапу и выполняет команды. Буквально несколько дней назад в самый разгар праздничных салютов все было иначе. Новый год с хлопушками и фейерверками - для человека это действительно - что-то праздничное. Увы, наши четвероногие питомцы в этот день не всегда разделяют всеобщую радость.

ЮЛИЯ ВИДЯКИНА, ХОЗЯЙКА СОБАКИ:
«Нам очень страшно. В Новогоднюю ночь собака забилась под стол, потому что очень сильно взрывали салюты рядом, не реагировала на вкусняшки, для нас это было очень тяжело».

Из года в год история повторяется одна история: во время новогодних каникул теряются десятки собак. От звуков петард собаки пугаются и начинают бежать, не разбирая дороги. Чтобы избежать несчастных случаев и сохранить себе нервы, специалисты советуют соблюдать простые правила, особенно в новогодние праздники.

АННА ФОМЧЕНКО, ВОЛОНТЁР ОРГАНИЗАЦИИ "ДАРИ ДОБРО":
«Первое правило - выгул собаки на территории дома, нужно избегать детских площадок, где дети могут взрывать петарды, избегать мест с большим скоплением людей. Второе правило - собака должна быть на поводке, карабин должен быть проверен».

А еще, если все-таки решитесь отправиться на прогулку, желательно, чтобы на собаке был ошейник с адресом или номером телефона хозяина, чтобы если все-таки собака убежит, её можно было в кратчайшие сроки вернуть домой.
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