Как уберечь домашних питомцев от стресса в новогодние праздники

Праздничные дни - это всегда большой стресс для домашних питомцев. Для собак особо опасны петарды и салюты. Как обезопасить своих домашних любимцев от последствий новогодних праздников?Фейверки отгремели - стресс остался. Это сейчас Умка послушно подает лапу и выполняет команды. Буквально несколько дней назад в самый разгар праздничных салютов все было иначе. Новый год с хлопушками и фейерверками - для человека это действительно - что-то праздничное. Увы, наши четвероногие питомцы в этот день не всегда разделяют всеобщую радость.Из года в год история повторяется одна история: во время новогодних каникул теряются десятки собак. От звуков петард собаки пугаются и начинают бежать, не разбирая дороги. Чтобы избежать несчастных случаев и сохранить себе нервы, специалисты советуют соблюдать простые правила, особенно в новогодние праздники.А еще, если все-таки решитесь отправиться на прогулку, желательно, чтобы на собаке был ошейник с адресом или номером телефона хозяина, чтобы если все-таки собака убежит, её можно было в кратчайшие сроки вернуть домой.