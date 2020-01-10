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Специалисты ГИМС проверяют безопасность купелей

Специалисты ГИМС проверяют безопасность купелей

Вчера, 18:05
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Иван Швецов
Специалисты ГИМС проверяют безопасность купелей


Специалисты ГИМС сегодня проверяют безопасность купелей, к которым придут верующие в предстоящие крещенские праздники. Выдержит ли в Порошино подтаявший лед огромное количество людей, и кто будет следить за безопасностью на воде в ночь с 18 на 19?  

По требованиям МЧС, Крещенская купель должна быть оборудована деревянным коробом, глубиной 1 метр 30  или полтора метра, чтобы люди ступали не на природное дно водоема,  а на заранее подготовленное безопасное деревянное основание.  Для того, чтобы никто не подскользнулся - коврики.

ЕВГЕНИЙ ЗЛОБИН, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь купель оборудована на открытой воде. Такого рода купели наиболее предпочтительны. На тех купелей, где вырезают проруби будет окончательно все решено в зависимости от толщины льда и погоды».

Крещенская оттепель вносит свои коррективы в празднование,  нужно следить за новостями, особенно если плюсовая температура продержится до выходных. Накануне купели проверили не только сотрудники ГИМС, но и других надзорных органов.

АНАСТАСИЯ ЮСУПОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАТОРА КУПЕЛИ В ПОРОШИНО:
«У нас чистейшая вода, недавно проходили пробы Роспотребнадзора, будет дежурить охрана, сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь».

Добавим, что купель с трёх сторон по периметру должна быть оборудована ограждением с фонарями: подходы к ней о отходы должны быть освещены.
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