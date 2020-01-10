Специалисты ГИМС проверяют безопасность купелей

Специалисты ГИМС сегодня проверяют безопасность купелей, к которым придут верующие в предстоящие крещенские праздники. Выдержит ли в Порошино подтаявший лед огромное количество людей, и кто будет следить за безопасностью на воде в ночь с 18 на 19?По требованиям МЧС, Крещенская купель должна быть оборудована деревянным коробом, глубиной 1 метр 30 или полтора метра, чтобы люди ступали не на природное дно водоема, а на заранее подготовленное безопасное деревянное основание. Для того, чтобы никто не подскользнулся - коврики.Крещенская оттепель вносит свои коррективы в празднование, нужно следить за новостями, особенно если плюсовая температура продержится до выходных. Накануне купели проверили не только сотрудники ГИМС, но и других надзорных органов.Добавим, что купель с трёх сторон по периметру должна быть оборудована ограждением с фонарями: подходы к ней о отходы должны быть освещены.