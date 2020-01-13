Андрей Плитко встретился с кировскими школьниками, побывавшими на Байконуре

Недавно кировские старшеклассники побывали на Байконуре, где стали свидетелями запуска ракеты и приняли участие в занятиях Международной космической школы. Сегодня с ними в Детском космическом центре встретился вице-губернатор Кировской области.
Андрей Плитко посетил экспозицию 4 этажа Детского Космического центра. Здесь находятся творческие лаборатории, интерактивные весы, на которых можно узнать свой вес на разных планетах солнечной системы, а также можно пообщаться с роботом - Космиком, который умеет, к примеру, танцевать. После этой небольшой экскурсии ребята рассказали о том, как они провели почти 2 недели в Байконуре и что им там понравилось больше всего.
ЕЛИЗАВЕТА СУНГУРОВА, УЧЕНИЦА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №14:
«Я попала на Байконур потому что хожу уже второй год в Детский Космический центр на "виртуальную космонавтику". Мне больше всего понравился пуск космической ракеты Союз».
КИРИЛЛ МУСИХИН, УЧЕНИК КИРОВСКОГО ЛИЦЕЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК:
«Мне еще понравился транспортер установщик лунной ракеты. Это удивительного огромное сооружение, по сравнению с котором мы смотримся такими маленькими. Он сделан для ракеты, длиной около 100 метров».
Ребята посещали лекции и практические занятия в школе космонавтики и даже сделали свои собственные мини-ракеты, их, кстати, они взяли с собой. Яркие впечатления, пережитые ими Байконуре, могут стать толчком, определяющим всю будущую жизнь.
АНДРЕЙ ПЛИТКО, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У ребят есть желание и заинтересованность дальше как-то посвятить свою жизнь дальнейшим достижениям это здорово. С таких вот детских заинтересованностей и начинаются больше свершения».
Добавим, что это уже вторая поездка кировских школьников на Байконур при Поддержке Правительства Кировской области. Проект будет продолжаться и развиваться и в дальнейшем.