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Андрей Плитко встретился с кировскими школьниками, побывавшими на Байконуре

Андрей Плитко встретился с кировскими школьниками, побывавшими на Байконуре

Вчера, 11:10
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Иван Швецов
Андрей Плитко встретился с кировскими школьниками, побывавшими на Байконуре


Недавно кировские старшеклассники побывали на Байконуре, где стали свидетелями запуска ракеты и приняли участие в занятиях Международной космической школы. Сегодня с ними в Детском космическом центре встретился вице-губернатор Кировской области.

Андрей  Плитко  посетил  экспозицию  4  этажа Детского Космического центра. Здесь  находятся  творческие  лаборатории,  интерактивные  весы, на которых можно  узнать  свой вес на разных планетах солнечной системы, а также можно пообщаться  с  роботом  -  Космиком,  который  умеет, к примеру, танцевать. После  этой  небольшой  экскурсии  ребята рассказали о том, как они провели почти 2 недели в Байконуре и что им там понравилось больше всего.

ЕЛИЗАВЕТА СУНГУРОВА, УЧЕНИЦА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №14:
«Я попала на Байконур потому что хожу уже второй год в Детский Космический центр на "виртуальную космонавтику". Мне больше всего понравился пуск космической ракеты Союз».




КИРИЛЛ МУСИХИН, УЧЕНИК КИРОВСКОГО ЛИЦЕЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК:
«Мне еще понравился транспортер установщик лунной ракеты. Это удивительного огромное сооружение, по сравнению с котором мы смотримся такими маленькими. Он сделан для ракеты, длиной около 100 метров».

Ребята  посещали лекции и практические занятия в школе космонавтики и  даже сделали  свои собственные мини-ракеты, их, кстати, они взяли с собой.  Яркие впечатления, пережитые  ими Байконуре, могут стать толчком, определяющим всю будущую жизнь.

АНДРЕЙ ПЛИТКО, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У ребят есть  желание и  заинтересованность  дальше как-то посвятить свою жизнь дальнейшим достижениям это здорово. С таких вот детских заинтересованностей и начинаются больше свершения».

Добавим,  что  это уже вторая поездка кировских школьников на Байконур  при Поддержке  Правительства  Кировской  области.  Проект  будет продолжаться и развиваться и в дальнейшем.
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