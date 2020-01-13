Андрей Плитко встретился с кировскими школьниками, побывавшими на Байконуре

Недавно кировские старшеклассники побывали на Байконуре, где стали свидетелями запуска ракеты и приняли участие в занятиях Международной космической школы. Сегодня с ними в Детском космическом центре встретился вице-губернатор Кировской области.Андрей Плитко посетил экспозицию 4 этажа Детского Космического центра. Здесь находятся творческие лаборатории, интерактивные весы, на которых можно узнать свой вес на разных планетах солнечной системы, а также можно пообщаться с роботом - Космиком, который умеет, к примеру, танцевать. После этой небольшой экскурсии ребята рассказали о том, как они провели почти 2 недели в Байконуре и что им там понравилось больше всего.Ребята посещали лекции и практические занятия в школе космонавтики и даже сделали свои собственные мини-ракеты, их, кстати, они взяли с собой. Яркие впечатления, пережитые ими Байконуре, могут стать толчком, определяющим всю будущую жизнь.Добавим, что это уже вторая поездка кировских школьников на Байконур при Поддержке Правительства Кировской области. Проект будет продолжаться и развиваться и в дальнейшем.