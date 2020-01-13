Зимние святки в детской филармонии города Кирова

Завершение святок воспитанники детской филармонии отметили разговором о русских традициях. А шел он на языке песни и танца.Этим традициям более тысячи лет. Зимние святки существовали еще до крещения Руси, говорят участники концерта в детской филармонии. Коллектив народного пения "Отрада" перед тем, как начать репетиции изучал историю. В эти дни у человека появлялось много дел.Во время зимних святок принято колядовать. А еще, какие святки без песен и танцев?В представлении, которое знакомит зрителей с русскими традициями, участвуют более тридцати воспитанников коллектива "Отрада". Сегодня насыщенная программа.Обряды, танцы и песни, которые показали юные артисты, долгое время передавались от родителей к детям. Воспитанники "Отрады" уверены, что древние традиции заинтересовали сверстников.