Зимние святки в детской филармонии города Кирова

Завершение святок воспитанники детской филармонии отметили разговором о русских традициях. А шел он на языке песни и танца.
Этим традициям более тысячи лет. Зимние святки существовали еще до крещения Руси, говорят участники концерта в детской филармонии. Коллектив народного пения "Отрада" перед тем, как начать репетиции изучал историю. В эти дни у человека появлялось много дел.
МАРГАРИТА ЗАМЯТИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
«Совершал обряды, совершал достойные поступки, чтобы солнце начало новый круг жизни. Что бы день стал прибывать в природе. Что бы на земле было больше света и добра».
Во время зимних святок принято колядовать. А еще, какие святки без песен и танцев?
В представлении, которое знакомит зрителей с русскими традициями, участвуют более тридцати воспитанников коллектива "Отрада". Сегодня насыщенная программа.
- Мы сегодня будем совершать разные обряды. Играть в разные игры.
- Я выхожу с ряженной, веду козу. Коза - это символ плодородия.
- Мы рассказываем народу, что солнышко народилось и все от этого счастливы.
Обряды, танцы и песни, которые показали юные артисты, долгое время передавались от родителей к детям. Воспитанники "Отрады" уверены, что древние традиции заинтересовали сверстников.