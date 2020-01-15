Прямой эфир
17 янв 10:19 Дело Пленкиной. Приговор. 17 янв 18:04 Кировский областной суд вынес приговор по делу Марии Плёнкиной 15 янв 18:10 В Кирово-Чепецке решается судьба боксерского центра 17 янв 08:55 Состав молодёжной команды «Олимпия» укрепили шестью новыми игроками. 15 янв 12:07 Прокурор запросил для кировчанки, заморившей голодом дочь, 13 лет лишения свободы 15 янв 18:09 Кировчане жалуются на работу автобусов на 74-ом маршруте 15 янв 12:14 В поселке Торфяном Оричевского района устранили аварию на газопроводе 16 янв 18:09 Юная кировчанка, на лечение которой всем миром собирали 20 миллионов рублей, вернулась домой 15 янв 18:12 В селе Медяны Юрьянского района верующие готовятся к празднику Крещения 17 янв 18:17 Кировские католики уже не могут проводить богослужения в Александровском костёле
$
61,86
68,62
21 января 19:36
21 янв 18:22 В Вятском художественном музее представлены сказочные иллюстрации художников Ю. Васнецова и Е. Чарушина 21 янв 18:17 Кировские школьники приняли участие в областном инженерном конкурсе 21 янв 18:13 Скончался один из первых кировских кинооператоров Юрий Веретенников 21 янв 18:08 Родители жалуются на сырой потолок и отвалившуюся штукатурку в детсаду на Дзержинского 21 янв 18:05 В Кирове прошло заседание постоянной Комиссии по ЖКХ и транспорту 21 янв 15:17 В ДЮСШ "Юность" прошел областной чемпионат по борьбе грепплинг 21 янв 11:59 В Кирове стартовал региональный этап всероссийского турнира юных хоккеистов "Золотая шайба" 21 янв 10:56 В Кирове начали работать три "Школы полного дня" 21 янв 10:50 РСТ рассказала об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте 21 янв 09:48 Юные хоккеисты «Олимпии» ведут борьбу на окружном этапе Спартакиады учащихся России.
Погода в январе в Кирове, бьет 100-летние температурные рекорды

Погода в январе в Кирове, бьет 100-летние температурные рекорды

Вчера, 11:00
346
Александра Гуляева
Погода в январе в Кирове, бьет 100-летние температурные рекорды


Погода в январе во многих регионах, в том числе и в Кирове, бьет 100-летние температурные рекорды. Как долго продлятся погодные аномалии?

На тротуарах гололедица, глубину ям на дорогах из-за луж предугадать трудно. Второй день в Кирове удерживается нестандартная для января температура - около нуля градусов.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«16 января синоптики зафиксировали рекорд за всю историю наблюдения за погодой в городе Кирове. Температура воздуха прогрелась до 2,4 градуса. Аналогичное потепление наблюдали только в 1917м году. Тогда 16 января температура составила 1,1 градуса».

А за один вечер до потепления кировчане увидели в небе необычное свечение. Версии у жителей города были самые разные: от грозы до НЛО.

НАДЕЖДА КУКЛИНА, СИНОПТИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ:
«Грозу ни одна станция у нас не зафиксировала. В этой ситуации единственное, что можно предположить, что это были просто зарницы. В наличии куча дождевых облаков, там внутри облака происходят свои местные разряды, и вот это облако светилось от электричества».

Потепление может сказаться на животных в лесу. От спячки уже проснулись еноты. Могут раньше времени встать из берлоги и медведи, но таких случаев пока не зарегистрировали.

АЛЕКСАНДР КОСТЫЛЕВ, КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас в области снежный покров сильно влияет на кабана. В связи с тем, что снежный покров недостаточно высокий, его активность перемещения в охотничьих угодьях может быть больше, чем обычно».

Сильного похолодания в ближайшие дни синоптики не прогнозируют.

НАДЕЖДА КУКЛИНА, СИНОПТИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ:
«Завтра, сегодня ночью у нас будет немножко прохладно, минусовые температуры будут. 0, -5 по области прогнозируем. Завтра уже опять облачая погода, завтра опять пойдут мокрый снег, снег и местами дождь может пройти. Температура +1, -4 градуса».

Не предвидится и крещенских морозов: в ночь на 19 января температура составит -1,-6, а днем от -4 до +1 градуса.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама