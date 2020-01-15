Погода в январе в Кирове, бьет 100-летние температурные рекорды

Погода в январе во многих регионах, в том числе и в Кирове, бьет 100-летние температурные рекорды. Как долго продлятся погодные аномалии?На тротуарах гололедица, глубину ям на дорогах из-за луж предугадать трудно. Второй день в Кирове удерживается нестандартная для января температура - около нуля градусов.А за один вечер до потепления кировчане увидели в небе необычное свечение. Версии у жителей города были самые разные: от грозы до НЛО.Потепление может сказаться на животных в лесу. От спячки уже проснулись еноты. Могут раньше времени встать из берлоги и медведи, но таких случаев пока не зарегистрировали.Сильного похолодания в ближайшие дни синоптики не прогнозируют.Не предвидится и крещенских морозов: в ночь на 19 января температура составит -1,-6, а днем от -4 до +1 градуса.