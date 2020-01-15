Погода в январе в Кирове, бьет 100-летние температурные рекорды

Погода в январе во многих регионах, в том числе и в Кирове, бьет 100-летние температурные рекорды. Как долго продлятся погодные аномалии?
На тротуарах гололедица, глубину ям на дорогах из-за луж предугадать трудно. Второй день в Кирове удерживается нестандартная для января температура - около нуля градусов.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«16 января синоптики зафиксировали рекорд за всю историю наблюдения за погодой в городе Кирове. Температура воздуха прогрелась до 2,4 градуса. Аналогичное потепление наблюдали только в 1917м году. Тогда 16 января температура составила 1,1 градуса».
А за один вечер до потепления кировчане увидели в небе необычное свечение. Версии у жителей города были самые разные: от грозы до НЛО.
НАДЕЖДА КУКЛИНА, СИНОПТИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ:
«Грозу ни одна станция у нас не зафиксировала. В этой ситуации единственное, что можно предположить, что это были просто зарницы. В наличии куча дождевых облаков, там внутри облака происходят свои местные разряды, и вот это облако светилось от электричества».
Потепление может сказаться на животных в лесу. От спячки уже проснулись еноты. Могут раньше времени встать из берлоги и медведи, но таких случаев пока не зарегистрировали.
АЛЕКСАНДР КОСТЫЛЕВ, КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас в области снежный покров сильно влияет на кабана. В связи с тем, что снежный покров недостаточно высокий, его активность перемещения в охотничьих угодьях может быть больше, чем обычно».
Сильного похолодания в ближайшие дни синоптики не прогнозируют.
НАДЕЖДА КУКЛИНА, СИНОПТИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ:
«Завтра, сегодня ночью у нас будет немножко прохладно, минусовые температуры будут. 0, -5 по области прогнозируем. Завтра уже опять облачая погода, завтра опять пойдут мокрый снег, снег и местами дождь может пройти. Температура +1, -4 градуса».
Не предвидится и крещенских морозов: в ночь на 19 января температура составит -1,-6, а днем от -4 до +1 градуса.