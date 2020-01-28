Кировчане отметили День памяти жертв геноцида Второй мировой войны

27 января отмечался международный День памяти жертв геноцида Второй мировой войны. Дата связана с освобождением концлагеря Освенцим. Событиям, которые забывать никак нельзя, в кировской библиотеке №3 посвятили встречу-реквием «Горький набат памяти».
Что такое Холокост, какое место в отечественной и всемирной истории занимает день 27 января 1945 года, кому и зачем сегодня необходимо сохранять память о Холокосте – эти и многие другие вопросы были затронуты во время мероприятия.
- Холокост - это слово, обозначающее газовые камеры, печи, сжигающие детей, женщин и стариков, и массовый расстрел невинных, мирных людей по одной только причине - принадлежности к еврейскому народу.
Впервые в этом году сами дети подготовили презентацию по теме Освенцима, самого большого лагеря, где было убито самое большое количество евреев.
- Я знаю, что там очень много сожжено человек, и там многие погибли.
- Там губили евреев в камере, в газовой камере, в общем их уничтожали.
АЛЛА НОВИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Все знают, что во время второй мировой войны погибло 6 миллионов евреев, были убиты, ну понятно, что во время войны бывают жертвы, но здесь были убиты дети, женщины, старики, т.е. бессмысленные убийства, огромное количество, пытались истребить целую нацию».
После второй мировой войны появилось такое понятие, как "Праведник мира", так называли людей разных национальностей, которые спасали евреев. Завершилось мероприятие просмотром фильма про одного из таких "праведников мира", русского солдата, политрука Николая Киселева, который вывел через линию фронта из Белорусии 218 человек.