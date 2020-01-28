Кировчане отметили День памяти жертв геноцида Второй мировой войны

27 января отмечался международный День памяти жертв геноцида Второй мировой войны. Дата связана с освобождением концлагеря Освенцим. Событиям, которые забывать никак нельзя, в кировской библиотеке №3 посвятили встречу-реквием «Горький набат памяти».Что такое Холокост, какое место в отечественной и всемирной истории занимает день 27 января 1945 года, кому и зачем сегодня необходимо сохранять память о Холокосте – эти и многие другие вопросы были затронуты во время мероприятия.Впервые в этом году сами дети подготовили презентацию по теме Освенцима, самого большого лагеря, где было убито самое большое количество евреев.После второй мировой войны появилось такое понятие, как "Праведник мира", так называли людей разных национальностей, которые спасали евреев. Завершилось мероприятие просмотром фильма про одного из таких "праведников мира", русского солдата, политрука Николая Киселева, который вывел через линию фронта из Белорусии 218 человек.