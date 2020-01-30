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31 января 21:31
31 янв 17:55 Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби 31 янв 17:52 В Вятских Полянах разрушается старейший памятник деревянного зодчества - Михаило-Архангельский храм 31 янв 17:48 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 31 янв 17:43 Термопластиковую дорожную разметку на кировских дорогах нанесут заново 31 янв 17:37 Над теплосетями в Кирове и Кирово-Чепецке расположены более 400 объектов 31 янв 10:58 Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове 31 янв 10:55 Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ 31 янв 10:51 Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая 31 янв 08:55 В Кирово-Чепецком районе водитель "Мерседеса" насмерть сбил ребенка. 30 янв 18:11 В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора
Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей

Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей

Сегодня, 17:48
134
Иван Швецов
Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей


Кировчанке Кристине Денисовой всего лишь 1 год 4 месяца. У девочки диагностировано тяжелое заболевание: 4 стадия нейробластомы. Сегодня она в Москве - проходит дорогостоящее лечение.

Сейчас Кристина Денисова проходит курс противорецидивной химиотерапии в Москве, в клинике имени Дмитрия Рогачева. Но в  России официально не существует лечения рецидивов рака у детей. И Кристине, несмотря на всю самоотверженную помощь российских онкологов, легче не становится. Напротив, малышке стало хуже.   И все же шанс  спасти ребенка есть . Научный директор отделения онкологии и гематологии госпиталя Сан Хуан Барселоне рассмотрел документы Кристины и предложил план лечения. Испанская сторона готова принять малышку незамедлительно! Лечение платное, нужно 18 миллионов рублей. Уже собрано почти 11 миллионов . Осталось - 7 679 000.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА:
«Мы не имеем с вами, дорогие кировчане, морального права оставлять  родителей с ребенком один на один с этой бедой. И у нас есть примеры, когда мы помогли ребенку вернуться к нормальной жизни».

Есть совсем свежие примеры успешного лечения кировских детей в европейских клиниках на деньги, собранные всем миром.  Две недели назад абсолютно здоровой из Германии в Киров вернулась  Даша Целищева. У нее тоже был рак.  Кировчане смогли собрать на ее лечение  больше 20 миллионов рублей. Смогли тогда, значит можем и сейчас. Перевести деньги на лечение Кристины Денисовой  можно  через Российский Детский Фонд или напрямую по реквизитам, которые указаны на страничке родителей Кристины - Валентины и Дмитрия Денисовых  в соцсетях.
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