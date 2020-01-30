Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей

Кировчанке Кристине Денисовой всего лишь 1 год 4 месяца. У девочки диагностировано тяжелое заболевание: 4 стадия нейробластомы. Сегодня она в Москве - проходит дорогостоящее лечение.Сейчас Кристина Денисова проходит курс противорецидивной химиотерапии в Москве, в клинике имени Дмитрия Рогачева. Но в России официально не существует лечения рецидивов рака у детей. И Кристине, несмотря на всю самоотверженную помощь российских онкологов, легче не становится. Напротив, малышке стало хуже. И все же шанс спасти ребенка есть . Научный директор отделения онкологии и гематологии госпиталя Сан Хуан Барселоне рассмотрел документы Кристины и предложил план лечения. Испанская сторона готова принять малышку незамедлительно! Лечение платное, нужно 18 миллионов рублей. Уже собрано почти 11 миллионов . Осталось - 7 679 000.Есть совсем свежие примеры успешного лечения кировских детей в европейских клиниках на деньги, собранные всем миром. Две недели назад абсолютно здоровой из Германии в Киров вернулась Даша Целищева. У нее тоже был рак. Кировчане смогли собрать на ее лечение больше 20 миллионов рублей. Смогли тогда, значит можем и сейчас. Перевести деньги на лечение Кристины Денисовой можно через Российский Детский Фонд или напрямую по реквизитам, которые указаны на страничке родителей Кристины - Валентины и Дмитрия Денисовых в соцсетях.