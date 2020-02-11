В Кирове начал действовать благотворительный проект "Теплый дом" - он предназначен для того, чтобы дать кров людям без определенного места жительства.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Есть в России пословица "от сумы, да от тюрьмы не зарекайся. Каждый обездоленный человек в городе Кирове может переночевать в палатке, которая находится неподалеку от Трифонова монастыря. Неподалеку есть еще одна палатка. где можно пообедать».
Петр здесь за старшего. Он жалуется, что осталось мало дров. Почти все истопили, последние дожигают. Нужна помощь. Палатка и печка не имеют большого смысла, если не будет тепла и еды. Благотворительному обществу имени Святителя Николая нужна помощь в дальнейшем обустройстве приюта. Помощь любая - теплыми вещами, продуктами, дровами.
НИКОЛАЙ КРЮКОВ:
«Тепло, удобно, все хорошо, никаких проблем нет. Заботятся, покушать принесут, потом отдыхать идем. Хорошо все».
ПЕТР КОНДАКОВ:
«Всем хорошо, всем Ташкент. Никто жаловаться не будет. А если кто жалуется, то пусть спит на улице».
В соседнем от палатки здании находится сама ночлежка. Там 6 двухъярусных кроватей. Вчера помещение освятили и там переночевали первые постояльцы. Действовать ночлежка будет, по планам организаторов, круглогодично. Среди бездомных нередко встречаются люди в состоянии алкогольного опьянения, к каждому из таких постояльцев будет особый подход.
ОЛЬГА ПЛЯСКИНА, ВОЛОНТЕР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ОБЩЕСТВО СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ":
«Каждый случай индивидуальный, но никого мы на улицу не выставляем. Есть службы, которые могут помочь этим людям».
Почти половина бездомных в Кирове - это приезжие. Здесь готовы помочь им добраться до места основного проживания. Так недавно отсюда отправили человека в Яранск, а еще одного в Екатеринбург. Прорабатывается вопрос с юридической и медицинской помощью. Добавим, что ночлежка работает до тех пор, пока есть неравнодушные люди, готовые поддерживать это доброе дело. Как только помощь ослабеет, бездомные пойдут снова спать между труб на теплотрассе.