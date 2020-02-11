В Кирове начал действовать благотворительный проект "Теплый дом" - он предназначен для того, чтобы дать кров людям без определенного места жительства.Петр здесь за старшего. Он жалуется, что осталось мало дров. Почти все истопили, последние дожигают. Нужна помощь. Палатка и печка не имеют большого смысла, если не будет тепла и еды. Благотворительному обществу имени Святителя Николая нужна помощь в дальнейшем обустройстве приюта. Помощь любая - теплыми вещами, продуктами, дровами.В соседнем от палатки здании находится сама ночлежка. Там 6 двухъярусных кроватей. Вчера помещение освятили и там переночевали первые постояльцы. Действовать ночлежка будет, по планам организаторов, круглогодично. Среди бездомных нередко встречаются люди в состоянии алкогольного опьянения, к каждому из таких постояльцев будет особый подход.Почти половина бездомных в Кирове - это приезжие. Здесь готовы помочь им добраться до места основного проживания. Так недавно отсюда отправили человека в Яранск, а еще одного в Екатеринбург. Прорабатывается вопрос с юридической и медицинской помощью. Добавим, что ночлежка работает до тех пор, пока есть неравнодушные люди, готовые поддерживать это доброе дело. Как только помощь ослабеет, бездомные пойдут снова спать между труб на теплотрассе.