В центрах местной активности Кирова началось голосование по выбору пешеходных зон для благоустройства. Тротуары, за которые будет отдано больше всего голосов, войдут в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".
- Я посчитала с утра уже 62 человека проголосовало - очень хорошо, активные люди.
Для Марины Семаковой, которая руководит центром местной активности в Вересниках сегодня особенный день. С раннего утра сюда приходят люди, чтобы отдать свой голос за пешеходную зону, которую, по их мнению, нужно отремонтировать. Валентина Кузнецова проголосовала за улицу Лесозаводскую в районе МДК. Говорит, Вересникам давно нужны капитальные пешеходные дорожки.
ВАЛЕНТИНА КУЗНЕЦОВА, ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА ВЕРЕСНИКИ:
«Просто у нас тротуары деревянные и доски проламываются. Представьте – раз в год их могут только ремонтировать. Если только отремонтировали тротуар, а доска проломилась, и мы целый год до следующего, пока не будет ремонта так и будем ходить».
Среди голосующих можно увидеть не только взрослое население, но и детей. Закон позволяет им голосовать с 14 лет. Прийти в свой центр местной активности нужно с паспортом и с пониманием того за какую улицу будет отдан голос. Надежда Машковцева и Валентина Исупова отметили в бюллетене улицу Мопра.
ВАЛЕНТИНА ИСУПОВА:
«Мы уже третий год бьемся за пешеходную часть этой улицы. Проезжую часть у нас сделали очень давно и нам приходится проходить там, где ездят машины».
НАДЕЖДА МАШКОВЦЕВА:
«Школа 24 находится рядом, там давно уже надо было сделать. Думаем сейчас сделают».
В центре местной активности на улице Профсоюзной за полдня проголосовало 26 человек. Первыми пришли жители слободы Дымково - они очень хотят, чтобы вместе с дорогой, ремонт которой планируется в этом году, отремонтировали и пешеходные зоны.
ВАЛЕНТИНА МАЛЬЩУКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ:
«Они все говорят о своей боли, о том, что по отремонтированным тротуарам легче ходить, они более широкие».
Голосование продлится до 22 февраля включительно. После бюллетени посчитают и отдадут в городскую комиссию. Проголосовать так же можно и в интернете - на сайте городской администрации.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«У кировчан есть 4 дня, чтобы проголосовать, чтобы проголосовать за ту или иную пешеходную зону. Тротуары, которые наберут наибольшее количество голосов будут отремонтированы в 2021 году».