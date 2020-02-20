В центрах местной активности Кирова началось голосование по выбору пешеходных зон для благоустройства. Тротуары, за которые будет отдано больше всего голосов, войдут в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".Для Марины Семаковой, которая руководит центром местной активности в Вересниках сегодня особенный день. С раннего утра сюда приходят люди, чтобы отдать свой голос за пешеходную зону, которую, по их мнению, нужно отремонтировать. Валентина Кузнецова проголосовала за улицу Лесозаводскую в районе МДК. Говорит, Вересникам давно нужны капитальные пешеходные дорожки.Среди голосующих можно увидеть не только взрослое население, но и детей. Закон позволяет им голосовать с 14 лет. Прийти в свой центр местной активности нужно с паспортом и с пониманием того за какую улицу будет отдан голос. Надежда Машковцева и Валентина Исупова отметили в бюллетене улицу Мопра.В центре местной активности на улице Профсоюзной за полдня проголосовало 26 человек. Первыми пришли жители слободы Дымково - они очень хотят, чтобы вместе с дорогой, ремонт которой планируется в этом году, отремонтировали и пешеходные зоны.Голосование продлится до 22 февраля включительно. После бюллетени посчитают и отдадут в городскую комиссию. Проголосовать так же можно и в интернете - на сайте городской администрации.