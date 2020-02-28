Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил школу № 25 г. Кирова

Кировскую область с рабочим визитом сегодня посетил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Первым местом, куда прибыла делегация, стала школа №25.Школа, которая соответствует самым современным стандартам, еще только готовится принять детей. Для учебных и спортивных занятий создали отличные условия. Кабинеты светлые, просторные, хорошая, качественная мебель. В физкультурно-оздоровительном комплексе гостям показали спортивные залы и бассейн.Гости заходили и в обычные, и в специализированные классы - в школе есть кабинеты кройки и шитья, столярного мастерства. Не обделили вниманием столовую и актовый зал.Школа рассчитана на 1000 мест. Её строительство в рамках нацпроекта «Образование» финансировалось из федерального, областного и местного бюджетов - всего было потрачено 709,3 миллионов рублей. Строительные работы полностью завершены, здание введено в эксплуатацию в декабре, а сейчас идёт поставка оборудования. И тысяча школьников сядут за парты в этом году 1 сентября.Прием заявлений в общеобразовательные организации будет продолжаться до 30 июня. При наличии свободных мест до 5 сентября будут принимать детей, проживающих на территории, не закрепленной за школой.