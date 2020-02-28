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29 февраля 12:31
28 фев 17:57 В Кирове наградили отличников гражданско-патриотического месячника 28 фев 17:55 В поселке Безбожник Мурашинского района прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства 28 фев 17:54 В регионе реализуется проект "Особый доктор" 28 фев 17:53 Игорь Комаров вручил ветеранам из Кировской области медали к 75-летию Победы 28 фев 17:51 Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил школу № 25 г. Кирова 28 фев 15:26 В Кирове появилась первая в регионе детская следж-хоккейная команда 28 фев 15:22 Жительница Макарья Котельничского района делает панно из пластиковых крышек 28 фев 15:13 В Кирове в трех домах затоплены подвалы 28 фев 15:07 В Кирове отремонтируют улицы, названные в честь Дня Победы или героев войны 28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил школу № 25 г. Кирова

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил школу № 25 г. Кирова

Вчера, 17:51
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Альбина Самигуллина
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил школу № 25 г. Кирова


Кировскую область с рабочим визитом сегодня посетил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Первым местом, куда прибыла делегация, стала школа №25.

- Я рада приветствовать вас в школе №25 города Кирова. Школа 25 построена в микрорайоне Чистые Пруды, школа была очень востребована.

Школа, которая соответствует самым современным стандартам, еще только готовится принять детей. Для учебных и спортивных занятий создали отличные условия. Кабинеты светлые, просторные, хорошая, качественная мебель. В физкультурно-оздоровительном комплексе гостям показали спортивные залы и бассейн.

- Здесь можно в свободное от детей время поплавать и папам, и мамам, которые придут забирать своих детей.

Гости заходили и в обычные, и в специализированные классы - в школе есть кабинеты кройки и шитья, столярного мастерства. Не обделили вниманием столовую и актовый зал.

- Мы перешли с вами в рекреацию старшего звена, то есть у нас здесь тоже есть зона. Если мы говорим про младших школьниках, то детям нужно двигаться, нужно развиваться, то у старшеклассников - это общение, и в рекреации старшего звена сделано очень много мягких зон, где они могут общаться, могут и поиграть в шахматы, здесь уже уровень немножко другой, здесь можно рисовать маркерами, например.

Школа рассчитана на 1000 мест. Её строительство в рамках нацпроекта «Образование» финансировалось из федерального, областного и местного бюджетов - всего было потрачено 709,3 миллионов рублей. Строительные работы полностью завершены, здание введено в эксплуатацию в декабре, а сейчас идёт поставка оборудования. И тысяча школьников сядут за парты в этом году 1 сентября.

- На самом деле, здесь видно, что очень оборудованная школа, есть возможности.

Прием заявлений в общеобразовательные организации будет продолжаться до 30 июня. При наличии свободных мест до 5 сентября будут принимать детей, проживающих на территории, не закрепленной за школой.
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