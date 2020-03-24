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В правительстве рассказали о планах ремонта дорог в Кировской области в 2020 году

В правительстве рассказали о планах ремонта дорог в Кировской области в 2020 году

Сегодня, 10:53
247
Иван Швецов
В правительстве рассказали о планах ремонта дорог в Кировской области в 2020 году


В этом году в Кировской области планируется привести в нормативное состояние порядка 230 км дорог. Продолжится строительство мостов, и разработка документации для строительства тоннеля под железнодорожным переездом в Нововятске.

В  Кировской области в этом году отремонтируют более 230 км дорог. Основной объем  выполнят  по  нацпроекту  «Безопасные  и  качественные автомобильные дороги», кроме того, ведется ремонт сельских дорог, на федеральных проведут ремонт дорог по гарантийным обязательствам.

АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это позволит привести нам в нормативное состояние 67% дорог в регионе. Мы продолжим выделение субсидий муниципальным образованиям, в этом году в муниципалитеты будет направлено 300 миллионов  рублей на ремонт дорог в 32 городских поселениях».

Что  касается  мостов  и  тоннелей,  то в этом году завершается составление проектно-сметной  документации  на  строительство   моста через Чепцу. После появления   такого   моста    дорога  между  Кирово-Чепецком  и  Слободским сократится до 20 километров.   Хорошие новости ждут и всех, кто ездит через переезд  в  Нововятске.   Строительство  тоннеля под Транссибом реально как никогда.

АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Подана заявка в Росавтодор на финансирование работ по строительству объекта из федерального бюджета. Если всё пойдет в заданном темпе, то мы сможем приступить к началу работ уже в следующем году».

Несмотря  на   временные  кризисные  явления  в  экономике,  никакой речи о сворачивании  или  сокращении   программы  ремонта дорог нет, у подрядчиков сохраняется "запас прочности".

ЮРИЙ ШЕВЕЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Подрядчики, с которыми заключены контракты заявляют о том, что у них есть  70% запасов строительных материалов на годовой объем работ, то есть нет рисков, что кто-то из подрядчиков "встанет" из-за отсутствия того или иного материала.  Рисков мы не видим».

Планы  на  дальнейшее  развитие  дорожно-транспортной  системы  в области в Правительстве  серьезные.   Это  видно по объему ежегодно выделяемых на эти цели  средств.   В  развитие  дорожной  сети в Кирове и области планируется вложить  порядка  8,4  миллиардов  рублей — таков  объем дорожного фонда на 2020 год.

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