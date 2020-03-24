В правительстве рассказали о планах ремонта дорог в Кировской области в 2020 году

В этом году в Кировской области планируется привести в нормативное состояние порядка 230 км дорог. Продолжится строительство мостов, и разработка документации для строительства тоннеля под железнодорожным переездом в Нововятске.В Кировской области в этом году отремонтируют более 230 км дорог. Основной объем выполнят по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», кроме того, ведется ремонт сельских дорог, на федеральных проведут ремонт дорог по гарантийным обязательствам.Что касается мостов и тоннелей, то в этом году завершается составление проектно-сметной документации на строительство моста через Чепцу. После появления такого моста дорога между Кирово-Чепецком и Слободским сократится до 20 километров. Хорошие новости ждут и всех, кто ездит через переезд в Нововятске. Строительство тоннеля под Транссибом реально как никогда.Несмотря на временные кризисные явления в экономике, никакой речи о сворачивании или сокращении программы ремонта дорог нет, у подрядчиков сохраняется "запас прочности".Планы на дальнейшее развитие дорожно-транспортной системы в области в Правительстве серьезные. Это видно по объему ежегодно выделяемых на эти цели средств. В развитие дорожной сети в Кирове и области планируется вложить порядка 8,4 миллиардов рублей — таков объем дорожного фонда на 2020 год.