В правительстве рассказали о планах ремонта дорог в Кировской области в 2020 году

В этом году в Кировской области планируется привести в нормативное состояние порядка 230 км дорог. Продолжится строительство мостов, и разработка документации для строительства тоннеля под железнодорожным переездом в Нововятске.
В Кировской области в этом году отремонтируют более 230 км дорог. Основной объем выполнят по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», кроме того, ведется ремонт сельских дорог, на федеральных проведут ремонт дорог по гарантийным обязательствам.
АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это позволит привести нам в нормативное состояние 67% дорог в регионе. Мы продолжим выделение субсидий муниципальным образованиям, в этом году в муниципалитеты будет направлено 300 миллионов рублей на ремонт дорог в 32 городских поселениях».
Что касается мостов и тоннелей, то в этом году завершается составление проектно-сметной документации на строительство моста через Чепцу. После появления такого моста дорога между Кирово-Чепецком и Слободским сократится до 20 километров. Хорошие новости ждут и всех, кто ездит через переезд в Нововятске. Строительство тоннеля под Транссибом реально как никогда.
АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Подана заявка в Росавтодор на финансирование работ по строительству объекта из федерального бюджета. Если всё пойдет в заданном темпе, то мы сможем приступить к началу работ уже в следующем году».
Несмотря на временные кризисные явления в экономике, никакой речи о сворачивании или сокращении программы ремонта дорог нет, у подрядчиков сохраняется "запас прочности".
ЮРИЙ ШЕВЕЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Подрядчики, с которыми заключены контракты заявляют о том, что у них есть 70% запасов строительных материалов на годовой объем работ, то есть нет рисков, что кто-то из подрядчиков "встанет" из-за отсутствия того или иного материала. Рисков мы не видим».
Планы на дальнейшее развитие дорожно-транспортной системы в области в Правительстве серьезные. Это видно по объему ежегодно выделяемых на эти цели средств. В развитие дорожной сети в Кирове и области планируется вложить порядка 8,4 миллиардов рублей — таков объем дорожного фонда на 2020 год.
Мы в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko
Facebook: https://www.facebook.com/gtrk.vyatka
YouTube: https://youtube.com/c/ГТРКВяткаКиров
Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka
Twitter: https://twitter.com/gtrk_vyatka
Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5ce23d5e27732c00b30fa5c6