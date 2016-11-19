Хоккейная площадка в пожарной части номер 10 Нововятского района

Поделиться новостью:

В пожарной части номер 10 Нововятского района города Кирова появилась многофункциональная хоккейная площадка. Спасатели обустроили её своими силами, и сейчас спортплощадка стала самым популярным местом отдыха среди местных жителей.Наличие свободного времени и детские хоккейные воспоминания. Вот два главных фактора, которые послужили толчком в преображении спортивной площадки на территории части. Теперь она выглядит как многофункциональная. Летом здесь играют в футбол и волейбол. Зимой пожарные переключаются на любимый хоккей.Установка бортов, обустройство зоны для выхода игроков на площадку. Все делалось силами спасателей. Сосредоточились они и на создании своей команды. Тренировки у нее проходят два раза в неделю.Суббота стала тем днем, когда наработанные игровые схемы нужно регулярно показывать в матчах. Один из самых часто встречаемых соперников сборная Нововятска. Эта команда участвует в чемпионате любительской хоккейной лиги и, соответственно, имеет опыт ледовых баталий. Но к пожарным относится серьезно. Хоть они и энтузиасты, но сопротивление оказывают достойное.Несмотря на то, что у этих игр товарищеский характер, сам хоккей бывает бескомпромиссным, комбинационным и довольно зрелищным. К тому же, сама же игра позволяют огнеборцам быть в тонусе и в хорошей физической форме.Хоккейная площадка востребована у ребят. Доступ на нее открытый и мальчишки ежедневно гоняют здесь шайбу после школы до позднего вечера. Площадка с освещением за короткий срок успела стать популярным спортивным местом в Нововятском районе. И развивать его далее входит в планы пожарной части.