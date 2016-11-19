ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня вторник

24 января 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.2168
EURO: 63.6225
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Хоккейная площадка в пожарной части номер 10 Нововятского района

Сегодня, 11:57 | Просмотров: 121 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
В пожарной части номер 10 Нововятского района города Кирова появилась многофункциональная хоккейная площадка. Спасатели обустроили её своими силами, и сейчас спортплощадка стала самым популярным местом отдыха среди местных жителей.
 
 
Наличие свободного времени и детские хоккейные воспоминания. Вот два главных фактора, которые послужили толчком в преображении спортивной площадки на территории части. Теперь она выглядит как многофункциональная. Летом здесь играют в футбол и волейбол. Зимой пожарные переключаются на любимый хоккей.

Хоккейная площадка в пожарной части номер 10 Нововятского районаАЛЕКСАНДР ТАТАРИНОВ, НАЧАЛЬНИК ПЧ №10:
«Основной момент, что заливка зимой идет горячей водой, чтобы производилась сварка между слоями льда. Не образовывалось воздушных пузырей. Таким образом, лед надежно прикрепляется к основанию».
 
Установка бортов, обустройство зоны для выхода игроков на площадку. Все делалось силами спасателей. Сосредоточились они и на создании своей команды. Тренировки у нее проходят два раза в неделю.

- Ну, все как обычно. Техника, тактика.

Суббота стала тем днем, когда наработанные игровые схемы нужно регулярно показывать в матчах. Один из самых часто встречаемых соперников сборная Нововятска. Эта команда участвует в чемпионате любительской хоккейной лиги и, соответственно, имеет опыт ледовых баталий. Но к пожарным относится серьезно. Хоть они и энтузиасты, но сопротивление оказывают достойное.

Хоккейная площадка в пожарной части номер 10 Нововятского районаАЛЕКСАНДР ПОПОВ, ИГРОК СБОРНОЙ НОВОВЯТСКА:
«Конечно не как настоящие хоккеисты, которые делают там силовые приемы. Мы все же любители и не можем бить в борта, убивать друг друга».
 
Несмотря на то, что у этих игр товарищеский характер, сам хоккей бывает бескомпромиссным, комбинационным и довольно зрелищным. К тому же, сама же игра позволяют огнеборцам быть в тонусе и в хорошей физической форме.

Хоккейная площадка в пожарной части номер 10 Нововятского районаВЛАДИМИР МЫШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТУ ПО НОВОВЯТСКОМУ РАЙОНУ:
«Мы знаем, что профессия пожарных такая героическая. Она требует больших физических сил. И ребята своим примером показывают молодежи, что нужно заниматься спортом. Показывают, учат и действительно делают благое дело».

Хоккейная площадка востребована у ребят. Доступ на нее открытый и мальчишки ежедневно гоняют здесь шайбу после школы до позднего вечера. Площадка с освещением за короткий срок успела стать популярным спортивным местом в Нововятском районе. И развивать его далее входит в планы пожарной части.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

300 миллионов рублей - на сельские дороги Кировской области

16:44 24.01.2017


300 миллионов рублей - на сельские дороги Кировской области

Инцидент с падением ребенка в люк заинтересовал следователей

15:58 24.01.2017


Инцидент с падением ребенка в люк заинтересовал следователей

В отношении главы Юрьи возбуждено уголовное дело

15:46 24.01.2017


В отношении главы Юрьи возбуждено уголовное дело

Вынесен приговор осужденной, ударившей сотрудницу колонии

15:29 24.01.2017


Вынесен приговор осужденной, ударившей сотрудницу колонии

Сумка без присмотра - соблазн для вора

15:21 24.01.2017


Сумка без присмотра - соблазн для вора

В Кирово-Чепецке грабитель-сладкоежка похитил шоколад

15:12 24.01.2017


В Кирово-Чепецке грабитель-сладкоежка похитил шоколад

В Кирове двое молодых людей украли куртку из магазина

15:18 23.01.2017


В Кирове двое молодых людей украли куртку из магазина

Все новости

Вести. Кировская область

Студенты юридических факультетов прошли тест на полиграфе

17:44 24.01.2017


Студенты юридических факультетов прошли тест на полиграфе

В Кировской области стартовали Малые Дельфийские игры

15:14 24.01.2017


В Кировской области стартовали Малые Дельфийские игры

Хоккейная площадка в пожарной части номер 10 Нововятского района

11:57 24.01.2017


Хоккейная площадка в пожарной части номер 10 Нововятского района

Олимпиада школьников по астрономии

11:55 24.01.2017


Олимпиада школьников по астрономии

В Кировской области продолжается Месяц здорового питания

11:53 24.01.2017


В Кировской области продолжается Месяц здорового питания

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове оборудуют 20 катков и хоккейных площадок.

19.11.2016


В Кирове оборудуют 20 катков и хоккейных площадок.

Хоккейная коробка в селе Лойно Верхнекамского района

17.02.2015


Хоккейная коробка в селе Лойно Верхнекамского района

Каток при пожарно-спасательной части в Нововятском районе

05.02.2015


Каток при пожарно-спасательной части в Нововятском районе

Спортивная площадка в Свече

10.10.2016


Спортивная площадка в Свече

Открытие спортивной площадки в Кирово-Чепецке

23.08.2010


Открытие спортивной площадки в Кирово-Чепецке

Хоккейная площадка

29.01.2013


Хоккейная площадка

Популярные новости

Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

13.01.2017


Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

15.01.2017


В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

19.01.2017


Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

В Кирове таксисты запланировали забастовку

22.01.2017


В Кирове таксисты запланировали забастовку

Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

16.01.2017


Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх