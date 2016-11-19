Хоккейная площадка в пожарной части номер 10 Нововятского района
Сегодня, 11:57 | Просмотров: 121 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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АЛЕКСАНДР ТАТАРИНОВ, НАЧАЛЬНИК ПЧ №10:
«Основной момент, что заливка зимой идет горячей водой, чтобы производилась сварка между слоями льда. Не образовывалось воздушных пузырей. Таким образом, лед надежно прикрепляется к основанию».
Установка бортов, обустройство зоны для выхода игроков на площадку. Все делалось силами спасателей. Сосредоточились они и на создании своей команды. Тренировки у нее проходят два раза в неделю.
- Ну, все как обычно. Техника, тактика.
Суббота стала тем днем, когда наработанные игровые схемы нужно регулярно показывать в матчах. Один из самых часто встречаемых соперников сборная Нововятска. Эта команда участвует в чемпионате любительской хоккейной лиги и, соответственно, имеет опыт ледовых баталий. Но к пожарным относится серьезно. Хоть они и энтузиасты, но сопротивление оказывают достойное.
АЛЕКСАНДР ПОПОВ, ИГРОК СБОРНОЙ НОВОВЯТСКА:
«Конечно не как настоящие хоккеисты, которые делают там силовые приемы. Мы все же любители и не можем бить в борта, убивать друг друга».
Несмотря на то, что у этих игр товарищеский характер, сам хоккей бывает бескомпромиссным, комбинационным и довольно зрелищным. К тому же, сама же игра позволяют огнеборцам быть в тонусе и в хорошей физической форме.
ВЛАДИМИР МЫШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТУ ПО НОВОВЯТСКОМУ РАЙОНУ:
«Мы знаем, что профессия пожарных такая героическая. Она требует больших физических сил. И ребята своим примером показывают молодежи, что нужно заниматься спортом. Показывают, учат и действительно делают благое дело».
Хоккейная площадка востребована у ребят. Доступ на нее открытый и мальчишки ежедневно гоняют здесь шайбу после школы до позднего вечера. Площадка с освещением за короткий срок успела стать популярным спортивным местом в Нововятском районе. И развивать его далее входит в планы пожарной части.
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