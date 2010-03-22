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Кубок Поволжья по хоккею с шайбой

Вчера, 17:54 | Просмотров: 121 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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По-разному складывается выступление кировских команд в Первенстве России по хоккею с шайбой. Борьбу за высокие места продолжают только юноши Кирово-Чепецкой "Олимпии". А вот два "Союза" не смогли преодолеть барьер предварительного этапа. Какие задачи теперь приходиться решать хоккеистам?

Четыре месяца отводилось команде Евгения Васькина на то, чтобы постараться войти в сильнейшую четверку своей группы. Задача тренеру, казалась, вполне выполнимой. Но надежды сменились разочарованием. Команда тяжело вошла в Первенство, выдав серию поражений от соперников, которые в последующем и возглавили лидирующую группу. Это были "Нижний Новгород", "Олимпия" и "Мотор". Все набранные "Союзом" очки пришлись на матчи с клубами схожего уровня. И будь его команда чуть пособраннее, считает наставник, турнирная позиция могла бы быть выше занятой пятой.

Кубок Поволжья по хоккею с шайбойЕВГЕНИЙ ВАСЬКИН, ТРЕНЕР КОМАНДЫ "СОЮЗ 2003":
«Не хватает нескольких игроков на защитных позициях. Со всеми соперниками сыграли и проиграли в одну шайбу. С той же "Олимпией" из четырех игр в трех уступили с минимальным счетом. Хотя вели».
 
Попрощавшись в Первенством, "Союз" переключился на Кубок Поволжья. Турнир, продолжающий сезон и предназначенный, скорее, для повышения самооценки 13-ти летних хоккеистов. Кировчанами сыграно два тура. В обоих одержаны крупные победы. Так, в домашних встречах с "Волгарем" из Тольятти, хозяева льда выиграли 10-1 и 11-4. По счету легкие игры, но не по содержанию.

Кубок Поволжья по хоккею с шайбойАЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ, НАПАДАЮЩИЙ ХК "СОЮЗ 2003":
«Они хотели, чтобы подрались, вывести лидеров. Тренер сказал, не обращать внимание, играть в свою игру».

Кроме "Союза", на Кубок претендуют еще пять команд. Из всех только "Мордовия" выглядит как серьезный конкурент. В таблице она идет второй, с отставанием всего в одно очко от кировчан. Поэтому, игры Кирова и Саранска во многом и определять победителя Кубка. Первая дуэль за трофей пройдет 11 и 12 февраля на площадке "Мордовии".

ЕВГЕНИЙ ВАСЬКИН, ТРЕНЕР КОМАНДЫ "СОЮЗ 2003":
«Выиграть Кубок Поволжья. Задач других нет. Ну и создать условия, чтобы ребята остались, не ушли».

Важно "Союзу" и извлечь уроки из прошедшего розыгрыша Первенства. Любая осечка способна перечеркнуть поставленные планы. Ведь на последний тур как раз приходятся повторные игры с "Мордовией" и они видятся тренерам обеих команд как скрытый финал Кубка Поволжья.


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