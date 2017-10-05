Ремонт спортзала в стуловской школе

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Ученики стуловской школы начали новый учебный год с обновленным спортзалом. Несколько лет подряд Слободской район участвует в федеральной программе по созданию условий для занятий спортом и физической культурой в сельской местности. Что изменилось и как далеко вперед сможет теперь шагнуть развитие районного спорта?Капитального ремонта в этом спортзале не проводилось с момента основания школы в 1986 году. Благодаря участию в конкурсе федерального проекта, на реконструкцию удалось собрать около двух миллионов рублей из бюджетов всех уровней.На эти средства был проведен капитальный ремонт канализации, отопительных труб и батарей, восстановлена кровля с заменой утеплителя, стяжки и рулонного ковра. Полностью заменена электропроводка.Сегодня в стуловской школе обучаются 532 человека — это 26 полностью укомплектованных классов. По словам директора, посещаемость уроков физкультуры почти стопроцентная. Спорт здесь популярен и не в учебное время.В 15-ом и 16-ом годах были отремонтированы спортивные залы в Шихово и Светозарево. Останавливаться на этом руководство района не намерено. На конкурсный отбор в следующем году отправлены проекты реконструкции спортзалов в поселках Шестаково и Октябрьском.