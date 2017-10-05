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Новости / Спорт

Ремонт спортзала в стуловской школе

Сегодня, 17:39 | Просмотров: 80 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Ученики стуловской школы начали новый учебный год с обновленным спортзалом. Несколько лет подряд Слободской район участвует в федеральной программе по созданию условий для занятий спортом и физической культурой в сельской местности. Что изменилось и как далеко вперед сможет теперь шагнуть развитие районного спорта?

Капитального ремонта в этом спортзале не проводилось с момента основания школы в 1986 году. Благодаря участию в конкурсе федерального проекта, на реконструкцию удалось собрать около двух миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

Ремонт спортзала в стуловской школеСЕРГЕЙ ЗЯЗИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА:
«Ну, на данный проект у нас потрачено 1 миллион 900 тысяч примерно из федерального и областного бюджета. Также в качестве софинансирования из Слободского района из бюджета также выделено 100 тысяч рублей. На данный момент денежные средства реализованы полностью, все работы закончены 3 недели назад».

На эти средства был проведен капитальный ремонт канализации, отопительных труб и батарей, восстановлена кровля с заменой утеплителя, стяжки и рулонного ковра. Полностью заменена электропроводка.

Ремонт спортзала в стуловской школеАНДРЕЙ ЧУРИН, ДИРЕКТОР МКОУ СОШ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Д. СТУЛОВО:
«Сделан Капитальный ремонт крыши. Капитально отремонтированы раздевалки. Дальше. Освещение полностью заменено. И декоративный ремонт спортзала. Ну, и установлено новое оборудование, которое мы запрашивали еще 3-4 года назад».

Сегодня в стуловской школе обучаются 532 человека — это 26 полностью укомплектованных классов. По словам директора, посещаемость уроков физкультуры почти стопроцентная. Спорт здесь популярен и не в учебное время.

АНДРЕЙ ЧУРИН, ДИРЕКТОР МКОУ СОШ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Д. СТУЛОВО:
«У нас волейбол, баскетбол, атлетизм, значит, спортивная гимнастика. Ребята любят хоккей. На базе нашей школы проводятся районные соревнования потому, что так расположена школа, что она стоит в центре района и сельская спартакиада школьников проводится круглый год».

В 15-ом и 16-ом годах были отремонтированы спортивные залы в Шихово и Светозарево. Останавливаться на этом руководство района не намерено. На конкурсный отбор в следующем году отправлены проекты реконструкции спортзалов в поселках Шестаково и Октябрьском.


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