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На "Олимп-арене" стартовал новый сезон в Любительской хоккейной лиге

Вчера, 18:05 | Просмотров: 111 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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На "Олимп-арене" стартовал новый сезон в Любительской хоккейной лиге. Нынешний чемпионат от предыдущих будет отличаться, прежде всего, организацией его проведения.
 
 
Киров против Кирово-Чепецка. Эта афиша всегда гарантирует всплеск зрительного интереса к хоккею. Две эти школы на региональном уровне встречаются на детских, юношеских и взрослых турнирах. Чемпионат Любительской лиги отнесен к главному противостоянию. Его нынешнее переформатирование привело к тому, что борьба за чемпионство обостриться до предела. По причине появления новых, интересных команд.

На "Олимп-арене" стартовал новый сезон в Любительской хоккейной лигеАЛЕКСАНДР РЫСЕВ, ПРЕЗИДЕНТ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ":
«Попросились и мы не против, это ДЮСШ "Олимпия 2002". Пусть ребята получают опыт. В нашем чемпионате играют бывшие профессионалы. Я думаю, это пойдет им на пользу».
 
 
Непредсказуемым данный турнир делает то, что на него заявилось сильнейшие любительские хоккейные дружины региона. Пусть их не много, всего пять, но это может стать изюминкой турнира, считают его организаторы. Большинство игроков прошло обкатку в Высшей хоккейной лиге. И мало, кто из них по окончании карьеры задумался повесить коньки на гвоздь.

На "Олимп-арене" стартовал новый сезон в Любительской хоккейной лигеГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень хорошая возможность себя показать. Те комбинации, которые мы сейчас успели увидеть, доказывают то, что спортсмены есть, есть желание. Но самое главное, благодаря таким соревнованиям это видят дети».
 
 
Оценила мастерство любителей и одна легенд отечественного хоккея. Этот человек входил в знаменитую армейскую пятерку, становился двухкратным олимпийским чемпионом, введен в Зал славы НХЛ и в состав сборной столетия по версии международной федерации хоккея. Да и сама фигура Сергея Макарова продолжает служить примером для игроков любого возраста. Тем более, что он по-прежнему остается в игре. Макаров активно занимается по стране развитием любительского хоккея.

На "Олимп-арене" стартовал новый сезон в Любительской хоккейной лигеСЕРГЕЙ МАКАРОВ, 2-КРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН 8-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА ЧЛЕН "СБОРНОЙ СТОЛЕТИЯ":
«От Калининграда и до Сахалина везде играют. Мы практически объехали все эти регионы. С удовольствием сейчас можно говорить, что мы отцов поставили на коньки».
 
 
В матче открытия чемпионата хозяев площадки обыграли гостей и заработали первые очки. По регламенту, все команды-участницы сыграют между собой в четыре круга. Далее настанет черед серий полуфиналов и основной развязки турнира. Поединков за золотые медали чемпионата. Они ориентировочно запланированы на апрель.


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