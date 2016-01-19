Ледолазы из Кирова завоевали пять медалей этапа Кубка мира по ледолазанию.

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Сильнейшие кировские ледолазы пополнили коллекцию своих медалей.

На втором этапе Кубка мира в Италии кировчане завоевали сразу пять призовых мест.

В соревнованиях на трудность Алексей Томилов стал вторым, а его коллега Мария Толоконина показала третий результат.

В скоростном восхождении Иван Спицын и Екатерина Феоктистов финишировали вторыми, на счету Екатерины Кощеевой - бронза.

Следующий, пятый этап Кубка мира по ледолазанию пройдёт в Пекине. О дате его проведения станет известно позже.

Всего же запланировано провести пять этапов.