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Киров присоединился к масштабной акции "Россия в моем сердце"

Сегодня, 15:07 | Просмотров: 117 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В выходные по всей стране прошла масштабная акция "Россия в моем сердце". Она охватила 129 городов. Участие в ней приняли более полумиллиона россиян. Присоединились к акции и жители Кирова.

Студенты, волонтеры, воспитанники спортивных школ. К началу акции на Театральной площади собралось более 4 тысяч человек, пришедших поддержать Олимпийскую сборную России на Играх в Пченчхане. По решению МОК наша команда едет в Южную Корею не в полном и в не сильнейшем составе. За неделю до начала Олимпиады кировчане выразили российским спортсменам поддержку. С верой в то, что они поборются «не за себя, а за того парня и за страну».

Киров присоединился к масштабной акции "Россия в моем сердце"ЮРИЙ СКОБОВ, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 1972 ГОДА В САППОРО:
«Нас боятся, нас уважают и нам пытаются какие-то препятствия делать. Да неправильно все это. Олимпийские игры выявляют настоящего победителя. И только лучший из лучших становится их победителем».

Киров присоединился к масштабной акции "Россия в моем сердце"АЛЕКСЕЙ СУВОРОВ, УЧАСТНИК ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2014 ГОДА В СОЧИ:
«Я сейчас вышел на сцену, чтобы призвать вас, несмотря на всю эту ситуацию, поддержать именно тех ребят, молодых спортсменов, которые были допущены на Олимпиаду. Прошу вас посмотреть Игры, поддержать наших спортсменов».

Инициаторами акции в поддержку Олимпийской сборной команды России выступили региональные федерации по зимним видам спорта. Выступления на сцене наших известных и прославленных спортсменов сменили концертные номера и массовый флеш-моб. На Зимние игры в Корею поедут 169 россиян. Наименьшие потери понесли федерации сноуборда и фристайла. Поклонники этих дисциплин в нашем городе в преддверии Олимпиады провели специальные соревнования. Одни ребята состязались в сноубордическом слаломе. Другие осваивали мини ски-кросс. Кроме популяризации новых видов горнолыжного спорта, оба старта прошли под знаком солидарности с нашими олимпийцами.

- Я хочу пожелать победы.
- Я бы хотел пожелать им здоровья, первого места, всего хорошего. Чтобы они становились таким же быстрыми как я.
- Я хочу пожелать удачи и чтобы они не унывали.

Олимпиада в Южной Корее стартует 9 февраля. На ней будет разыграно 102 комплекта наград. В некоторых видах спорта у наших спортсменов серьезные шансы на победу. А оказанная масштабная поддержка, по откликам людей, поможет им придать им еще большую уверенность в победе на главном старте четырехлетия.


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