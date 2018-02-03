Киров присоединился к масштабной акции "Россия в моем сердце"

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В выходные по всей стране прошла масштабная акция "Россия в моем сердце". Она охватила 129 городов. Участие в ней приняли более полумиллиона россиян. Присоединились к акции и жители Кирова.Студенты, волонтеры, воспитанники спортивных школ. К началу акции на Театральной площади собралось более 4 тысяч человек, пришедших поддержать Олимпийскую сборную России на Играх в Пченчхане. По решению МОК наша команда едет в Южную Корею не в полном и в не сильнейшем составе. За неделю до начала Олимпиады кировчане выразили российским спортсменам поддержку. С верой в то, что они поборются «не за себя, а за того парня и за страну».Инициаторами акции в поддержку Олимпийской сборной команды России выступили региональные федерации по зимним видам спорта. Выступления на сцене наших известных и прославленных спортсменов сменили концертные номера и массовый флеш-моб. На Зимние игры в Корею поедут 169 россиян. Наименьшие потери понесли федерации сноуборда и фристайла. Поклонники этих дисциплин в нашем городе в преддверии Олимпиады провели специальные соревнования. Одни ребята состязались в сноубордическом слаломе. Другие осваивали мини ски-кросс. Кроме популяризации новых видов горнолыжного спорта, оба старта прошли под знаком солидарности с нашими олимпийцами.Олимпиада в Южной Корее стартует 9 февраля. На ней будет разыграно 102 комплекта наград. В некоторых видах спорта у наших спортсменов серьезные шансы на победу. А оказанная масштабная поддержка, по откликам людей, поможет им придать им еще большую уверенность в победе на главном старте четырехлетия.