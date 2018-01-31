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Новости / Спорт

Кировский лыжник стал серебряным призером Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Вчера, 12:57 | Просмотров: 182 | Версия для печати
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Российские лыжники завоевали серебряные медали в эстафете 4 по 10 километров.
 
Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов показали время 1:33:14. Серебро в эстафете стало десятой олимпийской медалью, завоеванной российскими спортсменами.
 
Победителями эстафеты стали норвежцы Дидрик Тенсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Хесфлот Клебо. Третье место заняли французы Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс и Адриен Бакшайдер.
 
Противостояние было просто невероятно напряженным по накалу. Наши Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов бились на пределе возможностей.
 
На первом этапе классическим стилем бежал Ларьков. ОН уверенно держался в лидирующей группе и передал эстафету вторым. Александр Большунов на второй "десятке" и сумел вырваться вперед, отправив на дистанцию Алексея Червоткина.
 
Здесь участники соревновались свободным стилем (коньковым ходом). Червоткину было очень сложно сохранить лидерство, и он пропустил норвежцев и французов.
 
Далее Денис Спицов выжал максимум на четвертом этапе и с приличным запасом прочности пришел на втором месте, проиграв норвежцам всего 9 секунд.
 
Отметим, что медаль в эстафете стала пятой для российских лыжников на Олимпиаде. Ранее бронзовые медали завоевали лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская в эстафете 4 х 5 километров, Денис Спицов в индивидуальной гонке на 15 километров, Александр Большунов в спринте и Юлия Белорукова в женском спринте.
 
Из досье:
 
Алексей Червоткин родился 30 апреля 1995, в д. Зыковы, Котельничского района. Затем его семья переехала в п. Даровской, где он и начал заниматься лыжным спортом под руководством тренера В. Верещагина.
В 16 лет Алексей переехал в Москву и стал выступать за спортивную школу олимпийского резерва № 81 «Бабушкино».
В сезоне 2012/2013 Алексей впервые принял участие в юниорском чемпионате мира в чешском Либереце. Там он завоевал бронзу в скиатлоне и золото в эстафете.
В сезоне 2014/2015 на чемпионате мира среди юниоров в Алма-Ате Червоткин триумфально выиграл сразу три золотые медали (в скиатлоне, разделке на 10 км свободным стилем и в эстафете).
В сезоне 2015/2016 Алексей принял участие в чемпионате мира до 23 лет в Румынии, где занял 2 место на дистанции 15 км классическим стилем. На финише сезона Алексей стал чемпионом России в марафоне на 50 км свободным стилем.
В сезоне 2016/2017 Червоткин вновь принял участие в чемпионате мира до 23 лет в США, где выиграл две серебряные медали в скиатлоне и разделке на 15 км свободным стилем.
На чемпионате мира в финском Лахти Алексею доверили место в эстафете, где он вместе с партнерами по команде стал серебряным призёром.


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