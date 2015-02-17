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Силовые структуры выявляли лучших за шахматной доской

Вчера, 15:04 | Просмотров: 122 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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10-й год подряд нешуточные страсти разгораются между представителями силовых структур Кировской области. Правда, отношения между собой они выясняют не на службе, а за шахматной доской. В клубе "Вятская Ладья" прошел очередной турнир, посвященный Дню защитника Отечества.

Турнирная борьба подталкивает участников на принятие необычных решений. Прежде всего, это касается формирования команд. Они с каждым годом усиливаются, превращая некогда любительский турнир в мастерский. Свои силы в нем в этот раз решила попробовать чисто женская команда, представлявшая Кировский областной суд.

Силовые структуры выявляли лучших за шахматной доскойЮЛИЯ КОРОБЕЙНИКОВА, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА:
«Мы так играем систематически. Как таковой подготовки не было. Если умеешь, есть у тебя навыки, соответственно уже получается».
 
 
Опыт участия подсказывал игрокам. Здесь важно не упустить любую деталь, связанную с меняющимся регламентом. Турнир играется по швейцарской системе в 7 туров. Особенность её в том, что встречи проходит без выбывания. Начиная со второго тура пары соперников отбираются так, что между собой встречаются команды, набравшие равное количество очков. Поэтому исключены партии между заведомо неравными по силе шахматистами.

Силовые структуры выявляли лучших за шахматной доскойЕВГЕНИЙ ШАМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас, когда эти турниры начинались, не все знали правила и были подсказки со стороны. Но не подсказки ходов, а подсказки падения флажка, что правилами тоже запрещается. Это могут делать только участники и судьи. И приходилось иногда жестко говорить, чтобы не вмешивались в партию».

Несмотря на жесткие требования, сказать, что шахматы отныне любимый вид спорта может едва ли каждый участник. Получить удовольствие от игры в дружеской, предпраздничной обстановке отважилось 15 команд. Большая часть бросает в бой проверенные кадры. Мастеров спорта, кандидатов и перворазрядников. Что приводит к постоянным рокировкам на пьедестале.

Силовые структуры выявляли лучших за шахматной доскойНИКОЛАЙ КОЩЕЕВ, ПРЕЗИДЕНТ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РС МПА:
«Кто сегодня станет победителем трудно сказать. Есть некоторые новые участники. Может быть они внесут свою серьезную лепту в победу своей команды. Говорить о том, кто победить пока рано».

Из прошлогодних призеров только двое смогли повторить успех. Командный зачет вновь выиграли представители УФСИН. А члены "Полицейской ассоциации" отстояли бронзу. Что касается второго места, то на нем сотрудников Росгвардии сменила команда УМВД России по Кировской области.


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