Силовые структуры выявляли лучших за шахматной доской
Турнирная борьба подталкивает участников на принятие необычных решений. Прежде всего, это касается формирования команд. Они с каждым годом усиливаются, превращая некогда любительский турнир в мастерский. Свои силы в нем в этот раз решила попробовать чисто женская команда, представлявшая Кировский областной суд.
ЮЛИЯ КОРОБЕЙНИКОВА, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА:
ЕВГЕНИЙ ШАМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас, когда эти турниры начинались, не все знали правила и были подсказки со стороны. Но не подсказки ходов, а подсказки падения флажка, что правилами тоже запрещается. Это могут делать только участники и судьи. И приходилось иногда жестко говорить, чтобы не вмешивались в партию».
Несмотря на жесткие требования, сказать, что шахматы отныне любимый вид спорта может едва ли каждый участник. Получить удовольствие от игры в дружеской, предпраздничной обстановке отважилось 15 команд. Большая часть бросает в бой проверенные кадры. Мастеров спорта, кандидатов и перворазрядников. Что приводит к постоянным рокировкам на пьедестале.
НИКОЛАЙ КОЩЕЕВ, ПРЕЗИДЕНТ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РС МПА:
«Кто сегодня станет победителем трудно сказать. Есть некоторые новые участники. Может быть они внесут свою серьезную лепту в победу своей команды. Говорить о том, кто победить пока рано».
Из прошлогодних призеров только двое смогли повторить успех. Командный зачет вновь выиграли представители УФСИН. А члены "Полицейской ассоциации" отстояли бронзу. Что касается второго места, то на нем сотрудников Росгвардии сменила команда УМВД России по Кировской области.
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