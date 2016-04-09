В области официально закрылся хоккейный сезон
В специально пошитой новой форме выходит сборная Кирова. Матч с ее участием на Кубке отнесен к главному. Он же считается и украшением турнира. Между собой играют две лучшие взрослые любительские дружины. Та, что представляла областной центр, собралась только на один день. Играли, что называется, с чистого листа. Но это не шло в ущерб качеству хоккея.
НИКОЛАЙ ЯЩЕНКОВ, ИГРОК СБОРНОЙ КИРОВА:
АЛЕКСАНДР МУХЛЫНИН, ИГРОК СБОРНОЙ КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Игра тяжелая. В Кирове тоже много хороших ребят. Приехали, играли в этом сезоне везде. Борьба. Всем хочется выиграть. Важность момента и принципиальность встречи понимали обе команды. Первый период они отыграли на ноль. Зато после разошлись в полную силу».
Глядя на игру, нельзя было сказать, что это на площадке непрофессионалы. Они показали агрессивный и комбинационный хоккей. Как следствие, 13 заброшенных шайб. Больше соперника забили чепецкие хоккеисты. Они победили 8-5, поставив, тем самым, красивую точку в областном хоккейном сезоне. В нем было проведено 18 различных турниров для детей и взрослых.
ВЛАДИМИР СЫСОЛЯТИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Работы еще много. Команд женских недостаточно. И расширим саму географию. Есть надежда, что появиться Котельнич, Свеча, Шабалино и т.д., которые будут принимать участие в турнирах. Уровень хоккея в области растет. Теперь об этом уверенно говорят в областной федерации. Подтверждением этому стали все три поединка на Кубок».
Кроме мужских сборных Кирова и Кирово-Чепецка, трофей разыграли младшие и старшие юноши двух ведущих хоккейных школ региона.
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30.01.2007