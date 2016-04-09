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«Все равно ребята с опытом. Понимают немножко друг друга, понимают хоккей. Из-за этого может и получается слаженность такая».

В области официально закрылся хоккейный сезон. Последний календарный турнир состоялся в спорткомплексе "Союз". Там прошли игры традиционного "Кубка Федерации".В специально пошитой новой форме выходит сборная Кирова. Матч с ее участием на Кубке отнесен к главному. Он же считается и украшением турнира. Между собой играют две лучшие взрослые любительские дружины. Та, что представляла областной центр, собралась только на один день. Играли, что называется, с чистого листа. Но это не шло в ущерб качеству хоккея.В синей форме извечные соперники кировчан. Хоккеисты Кирово-Чепецка. Их коллектив сложился на базе трех клубов. В состав вошли только сильнейшие. На кону переходящий Кубок федерации. Он разыгрывался в пятый раз. До этого им дважды владела та и другая команда. Поэтому нынешний матч должен был склонить чащу весов в одну сторону.Глядя на игру, нельзя было сказать, что это на площадке непрофессионалы. Они показали агрессивный и комбинационный хоккей. Как следствие, 13 заброшенных шайб. Больше соперника забили чепецкие хоккеисты. Они победили 8-5, поставив, тем самым, красивую точку в областном хоккейном сезоне. В нем было проведено 18 различных турниров для детей и взрослых.Кроме мужских сборных Кирова и Кирово-Чепецка, трофей разыграли младшие и старшие юноши двух ведущих хоккейных школ региона.