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Новости / Спорт

12-летний мальчик из Котельнича установил мировой рекорд на соревнованиях по сборке кубика Рубика

Сегодня, 18:08 | Просмотров: 73 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Котельниче появился мировой рекордсмен. Саша Коротаев вошел в историю на турнире по спидкубингу. Это соревнования на скорость по сборке кубика Рубика. Как 12-летний мальчишка разобрался с головоломкой №1, расскажет Роман Четвериков.

Скрамблинг, лук ахед, блайндфолд. Чуть больше полугода назад эти слова были не знакомы Саше. Но детское любопытство привело к тому, что он часами стал смотреть ролики в интернете. Пытался понять, как людям удается быстро собирать пластмассовый кубик. Поначалу теория с практикой не сходились.

12-летний мальчик из Котельнича установил мировой рекорд на соревнованиях по сборке кубика РубикаАЛЕКСАНДР КОРОТАЕВ, МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН ПО СПИДКУБИНГУ:
«Собирал свой старый кубик. У меня ничего не выходило. Толком не хватало терпения. Я про себя подумал, что это абсолютно не моя вещь. Что это каждому не дано».
 
Если постараться, то все получиться. Данная себе установка со временем привела Сашу к первым наградам. Он с головой окунулся в мир алгоритмов и схем. Один из вариантов сборки и вывел мальчика в мировые рекордсмены. На последнем турнире он собирал упрощенную головоломку. 2 на 2. По правилам ему давалось 5 попыток. Перед каждой 15 секунд на размышление. Когда Саша понял, что это его главный шанс, справился с кубиком менее чем за полсекунды.

АЛЕКСАНДР КОРОТАЕВ, МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН ПО СПИДКУБИНГУ:
«Я успеваю заниматься и учебой, но на кубик тоже остается время, когда уроки сделаю. Я все время провожу с кубиком».

12-летний мальчик из Котельнича установил мировой рекорд на соревнованиях по сборке кубика РубикаАВГУСТА СОМАНЕЕВА, БАБУШКА САШИ:
«У меня дочка, мама его, она собирала кубик. Но в то время не было компьютеров, она собирала по схеме. Ну а этот все равняется на маму. Ее нет, а он говорит, я хочу как мама».

Сашу воспитывает бабушка, и она старается во всем помогать внуку. Сейчас в коллекции мальчика 8 разных кубиков Рубика. Некоторые вместе с учебниками и тетрадями Саша берет в школу. Даже там он не выпускает любимую игрушку из рук. Одноклассникам поначалу это увлечение казалось странным. Но сейчас все они также увлечены спид-кубингом. Говорят, это развивает логику и моторику рук.

12-летний мальчик из Котельнича установил мировой рекорд на соревнованиях по сборке кубика РубикаАРТЕМ КУЗНЕЦОВ, ОДНОКЛАССНИК:
«Вначале я с ним помучился очень долго. Но когда Саша к нам пришел, мы все стали собирать. Меньше стали увлекаться телефонами».
 
 
Теперь это целая команда во главе с лидером. Между собой соперничают, условно, на переменах. У каждого есть свой личный рекорд. Скоростному методу сборки кубика предшествовал прохождение новичкового уровня.

12-летний мальчик из Котельнича установил мировой рекорд на соревнованиях по сборке кубика РубикаЕГОР ГАЛИБИН, ОДНОКЛАССНИК:
«Там он как бы идет в 9 этапов. Сборка креста, потом первый, второй слой, сборка креста на шапке, углы, ребра и финал».

Сейчас существует 46 видов кубика Рубика. Но, как известно, в мире фантазии нет границ и пределов. Познать их этим ребятам еще предстоит. Да и сам Саша готов к дальнейшей разгадке сложных комбинаций за минимальное число ходов.

АЛЕКСАНДР КОРОТАЕВ, МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН ПО СПИДКУБИНГУ:
«Можно сказать и так, что я могу стать чемпионом. Ко мне все уже обращаются, как эту ситуацию решить или другую».

Как и у любого мальчишки у Саши есть мечта. Он хочет стать известным спидкубером. Кумир у него тоже есть. Но вполне реально, что спустя годы именно на него будут равняться фанаты кубик Рубика, мечтающие о рекордах.


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