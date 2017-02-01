12-летний мальчик из Котельнича установил мировой рекорд на соревнованиях по сборке кубика Рубика
Скрамблинг, лук ахед, блайндфолд. Чуть больше полугода назад эти слова были не знакомы Саше. Но детское любопытство привело к тому, что он часами стал смотреть ролики в интернете. Пытался понять, как людям удается быстро собирать пластмассовый кубик. Поначалу теория с практикой не сходились.
АЛЕКСАНДР КОРОТАЕВ, МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН ПО СПИДКУБИНГУ:
«Собирал свой старый кубик. У меня ничего не выходило. Толком не хватало терпения. Я про себя подумал, что это абсолютно не моя вещь. Что это каждому не дано».
Если постараться, то все получиться. Данная себе установка со временем привела Сашу к первым наградам. Он с головой окунулся в мир алгоритмов и схем. Один из вариантов сборки и вывел мальчика в мировые рекордсмены. На последнем турнире он собирал упрощенную головоломку. 2 на 2. По правилам ему давалось 5 попыток. Перед каждой 15 секунд на размышление. Когда Саша понял, что это его главный шанс, справился с кубиком менее чем за полсекунды.
АЛЕКСАНДР КОРОТАЕВ, МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН ПО СПИДКУБИНГУ:
«Я успеваю заниматься и учебой, но на кубик тоже остается время, когда уроки сделаю. Я все время провожу с кубиком».
АВГУСТА СОМАНЕЕВА, БАБУШКА САШИ:
«У меня дочка, мама его, она собирала кубик. Но в то время не было компьютеров, она собирала по схеме. Ну а этот все равняется на маму. Ее нет, а он говорит, я хочу как мама».
Сашу воспитывает бабушка, и она старается во всем помогать внуку. Сейчас в коллекции мальчика 8 разных кубиков Рубика. Некоторые вместе с учебниками и тетрадями Саша берет в школу. Даже там он не выпускает любимую игрушку из рук. Одноклассникам поначалу это увлечение казалось странным. Но сейчас все они также увлечены спид-кубингом. Говорят, это развивает логику и моторику рук.
АРТЕМ КУЗНЕЦОВ, ОДНОКЛАССНИК:
ЕГОР ГАЛИБИН, ОДНОКЛАССНИК:
«Там он как бы идет в 9 этапов. Сборка креста, потом первый, второй слой, сборка креста на шапке, углы, ребра и финал».
Сейчас существует 46 видов кубика Рубика. Но, как известно, в мире фантазии нет границ и пределов. Познать их этим ребятам еще предстоит. Да и сам Саша готов к дальнейшей разгадке сложных комбинаций за минимальное число ходов.
АЛЕКСАНДР КОРОТАЕВ, МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН ПО СПИДКУБИНГУ:
«Можно сказать и так, что я могу стать чемпионом. Ко мне все уже обращаются, как эту ситуацию решить или другую».
Как и у любого мальчишки у Саши есть мечта. Он хочет стать известным спидкубером. Кумир у него тоже есть. Но вполне реально, что спустя годы именно на него будут равняться фанаты кубик Рубика, мечтающие о рекордах.
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