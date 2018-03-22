В Кирове прокуратура выявила нарушения закона при эксплуатации спортивного центра.

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Прокуратура Кировской области при участии ГУ МЧС России по Кировской области провела проверку соблюдения ООО «Вятка-Ойлимепкс» закона при строительстве и эксплуатации здания спортивного центра «Первый батутный парк «Марио».

Спортцентр расположен в доме № 1г на улице Ленина г. Кирова. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, градостроительного законодательства, строительных норм и правил.

В частности, установлены факты отсутствия необходимого количества эвакуационных выходов, системы дымоудаления и аварийного освещения в случае эвакуации людей при пожаре.

В отношении ООО «Вятка-Ойлимепкс» и должностного лица прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение норм пожарной безопасности). Также в суд было направлено исковое заявление с требованием запретить эксплуатацию здания до устранения нарушений требований пожарной безопасности. По ходатайству прокурора суд запретил эксплуатацию здания.

Кроме того при проверке соблюдения градостроительного законодательства прокуратура города Кирова выявила факт незаконной выдачи разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию спортивного комплекса.

Установлено, что основанием для выдачи администрацией города Кирова в 2016 году соответствующего разрешения послужила фиктивная проектная документация, которая в действительности специализированной проектной организацией не разрабатывалась.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования, дознавателем УМВД России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

по информации прокуратуры Кировской области