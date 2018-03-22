ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

18 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.9408
EURO: 73.1769
Погода в городе Кирове:
вечером:  +17...+19°C
ночью:  +14...+16°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове прокуратура выявила нарушения закона при эксплуатации спортивного центра.

Сегодня, 14:41 | Просмотров: 108 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Прокуратура Кировской области при участии ГУ МЧС России по Кировской области провела проверку соблюдения ООО «Вятка-Ойлимепкс» закона при строительстве и эксплуатации здания спортивного центра «Первый батутный парк «Марио».
 
Спортцентр расположен в доме № 1г на улице Ленина г. Кирова. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, градостроительного законодательства, строительных норм и правил.
 
В частности, установлены факты отсутствия необходимого количества эвакуационных выходов, системы дымоудаления и аварийного освещения в случае эвакуации людей при пожаре.
 
В отношении ООО «Вятка-Ойлимепкс» и должностного лица прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение норм пожарной безопасности). Также в суд было направлено исковое заявление с требованием запретить эксплуатацию здания до устранения нарушений требований пожарной безопасности. По ходатайству прокурора суд запретил эксплуатацию здания.
 
Кроме того при проверке соблюдения градостроительного законодательства прокуратура города Кирова выявила факт незаконной выдачи разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию спортивного комплекса.
 
Установлено, что основанием для выдачи администрацией города Кирова в 2016 году соответствующего разрешения послужила фиктивная проектная документация, которая в действительности специализированной проектной организацией не разрабатывалась.
 
По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования, дознавателем УМВД России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
 
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.
 
по информации прокуратуры Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове прокуратура выявила нарушения закона при эксплуатации спортивного центра.

14:41 18.05.2018


В Кирове прокуратура выявила нарушения закона при эксплуатации спортивного центра.

На «Туриаде-2018» команда Кировской области стала призером соревнований по велоралли.

14:11 18.05.2018


На «Туриаде-2018» команда Кировской области стала призером соревнований по велоралли.

В Кировской области ожидаются грозы и град.

13:11 18.05.2018


В Кировской области ожидаются грозы и град.

За сутки вода в реке Вятке убыла на 20 см.

11:21 18.05.2018


За сутки вода в реке Вятке убыла на 20 см.

В Кирове на главного бухгалтера спортшколы завели уголовное дело.

11:13 18.05.2018


В Кирове на главного бухгалтера спортшколы завели уголовное дело.

В Котельниче задержали подозреваемого в краже из садового дома.

10:40 18.05.2018


В Котельниче задержали подозреваемого в краже из садового дома.

В Сирию доставили икону, написанную вятским мастером.

10:27 18.05.2018


В Сирию доставили икону, написанную вятским мастером.

Все новости

Вести. Кировская область

В Вятском художественном музее открылся "Ковчег художника"

15:18 18.05.2018


В Вятском художественном музее открылся "Ковчег художника"

Кировчане могут увидеть "Хлынов-град в видениях художника Ярковского"

12:00 18.05.2018


Кировчане могут увидеть "Хлынов-град в видениях художника Ярковского"

Воспитанников школ-интернатов со всей области собрала "Ума палата"

11:59 18.05.2018


Воспитанников школ-интернатов со всей области собрала "Ума палата"

В области стартовала акция "Стоп СПИД и ВИЧ"

10:00 18.05.2018


В области стартовала акция "Стоп СПИД и ВИЧ"

В Кирове ремонтные работы идут на семи улицах

20:00 17.05.2018


В Кирове ремонтные работы идут на семи улицах

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Прокуратура выявила нарушения норм технической эксплуатации в доме, пострадавшем от падения крана.

22.03.2018


Прокуратура выявила нарушения норм технической эксплуатации в доме, пострадавшем от падения крана.

В мкр. Каринторф у арендатора газовой котельной не оказалось лицензии на эксплуатацию объекта.

16.05.2018


В мкр. Каринторф у арендатора газовой котельной не оказалось лицензии на эксплуатацию объекта.

В Малмыже чиновница чинила препятствия бизнесмену

16.02.2017


В Малмыже чиновница чинила препятствия бизнесмену

В Кирове деньги дольщиков пошли не на строительство

02.11.2017


В Кирове деньги дольщиков пошли не на строительство

В отношении ООО "Управляющая компания "Вятка Уют" возбудили уголовное дело.

06.03.2018


В отношении ООО "Управляющая компания "Вятка Уют" возбудили уголовное дело.

На главу Вятскополянского района завели уголовное дело.

30.03.2017


На главу Вятскополянского района завели уголовное дело.

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

08.05.2018


54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

11.05.2018


Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

Уровень воды в Вятке в черте Кирова достиг отметки 382 см от нулевого поста.

07.05.2018


Уровень воды в Вятке в черте Кирова достиг отметки 382 см от нулевого поста.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх