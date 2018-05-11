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«Были наработочки, но девчонки немного напутали и по сменкам. У нас две девочки заболели, путаница была, а потом все встало на свои места».

«Давно не катались, но все сыграли на своих местах. Тактически выполнили установку тренера».

«Девчонки заблистали. Как бы то ни было, второе место в Приволжском федеральном округе и четвертое в РФ, говорить о том, что нужно развивать, нужно помогать. К этому надо привлечь внимание».

"Ангелы" против "Русской страсти". Столь необычный хоккейный матч прошел в спорткомплексе "Дымка". На льду встретились команды из любительской и окружной лиги.Об этой игре речь зашла еще в начале мая, когда главный федеральный инспектор Владимир Климов встретился с женским хоккейный клубом "Ангелы". Эта команда в текущем сезоне совершила прорыв. Двух турниров ей хватило, чтобы о ней заговорила вся область. С этими девушками сейчас связано будущее областного женского хоккея. Что он из себя представляет и предстояло выяснить узнать игрокам "Русской страсти".Несмотря на разницу в габаритах, оба соперника постарались использовать на льду свои козыри. На это им было отведено два периода по 25 минут. По предварительной договорённости команды обменялись только вратарями. В остальном, боевые составы и желание победить, несмотря на то, что матч носил дружеский характер.Название команды не отражало ее характер. "Ангелы" лишь на стартовых минутах терялись на льду. В последующем, девушки включили максимальные обороты, позволившие "Русской страсти" почувствовать силу противника. О ней уже знают женские команды по Приволжскому округу и по "Золотой шайбе". Именно на этих турнирах кировчанки и сумели отыграть на твердую пятерку.Потенциал у команды огромный. Это мог сказать каждый игрок "Русской страсти", впервые столкнувшийся с представителем женского хоккея. "Ангелы" на фоне мужчин смотрелись достойно. По ходу матча даже вели в счете. Но в конечном итоге финальная сирена зафиксировала результативную ничью 7-7. Отметим, что в ближайших планах команды выезд в июне на турнир "Волжская грация". Также, есть перспективы заявки в женскую хоккейную лигу.