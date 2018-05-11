ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

28 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.2710
EURO: 72.8322
Погода в городе Кирове:
вечером:  +4...+6°C
ночью:  +1...+3°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Необычный хоккейный матч прошел в спорткомплексе "Дымка"

Сегодня, 17:57 | Просмотров: 84 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
"Ангелы" против "Русской страсти". Столь необычный хоккейный матч прошел в спорткомплексе "Дымка". На льду встретились команды из любительской и окружной лиги.

Об этой игре речь зашла еще в начале мая, когда главный федеральный инспектор Владимир Климов встретился с женским хоккейный клубом "Ангелы". Эта команда в текущем сезоне совершила прорыв. Двух турниров ей хватило, чтобы о ней заговорила вся область. С этими девушками сейчас связано будущее областного женского хоккея. Что он из себя представляет и предстояло выяснить узнать игрокам "Русской страсти".

Необычный хоккейный матч прошел в спорткомплексе "Дымка"МИХАИЛ ПОЛЯКОВ, ТРЕНЕР ХК "АНГЕЛЫ":
«Были наработочки, но девчонки немного напутали и по сменкам. У нас две девочки заболели, путаница была, а потом все встало на свои места».
 
 
Несмотря на разницу в габаритах, оба соперника постарались использовать на льду свои козыри. На это им было отведено два периода по 25 минут. По предварительной договорённости команды обменялись только вратарями. В остальном, боевые составы и желание победить, несмотря на то, что матч носил дружеский характер.

Необычный хоккейный матч прошел в спорткомплексе "Дымка"АЛИНА ВЛАСОВА, ИГРОК ХК "АНГЕЛЫ":
«Давно не катались, но все сыграли на своих местах. Тактически выполнили установку тренера».
 
 
Название команды не отражало ее характер. "Ангелы" лишь на стартовых минутах терялись на льду. В последующем, девушки включили максимальные обороты, позволившие "Русской страсти" почувствовать силу противника. О ней уже знают женские команды по Приволжскому округу и по "Золотой шайбе". Именно на этих турнирах кировчанки и сумели отыграть на твердую пятерку.

Необычный хоккейный матч прошел в спорткомплексе "Дымка"ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Девчонки заблистали. Как бы то ни было, второе место в Приволжском федеральном округе и четвертое в РФ, говорить о том, что нужно развивать, нужно помогать. К этому надо привлечь внимание».
 
 
Потенциал у команды огромный. Это мог сказать каждый игрок "Русской страсти", впервые столкнувшийся с представителем женского хоккея. "Ангелы" на фоне мужчин смотрелись достойно. По ходу матча даже вели в счете. Но в конечном итоге финальная сирена зафиксировала результативную ничью 7-7. Отметим, что в ближайших планах команды выезд в июне на турнир "Волжская грация". Также, есть перспективы заявки в женскую хоккейную лигу.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировским паломникам, участвующим в хадже, потребуется международный сертификат о вакцинации.

16:13 28.05.2018


Кировским паломникам, участвующим в хадже, потребуется международный сертификат о вакцинации.

В Кирове в шахту лифта жилого дома упал ребенок.

14:53 28.05.2018


В Кирове в шахту лифта жилого дома упал ребенок.

В Кирове продолжается ремонт на 13 улицах.

14:03 28.05.2018


В Кирове продолжается ремонт на 13 улицах.

В Кирове водителя "Лексуса" приговорили к 1 году ограничения свободы.

13:56 28.05.2018


В Кирове водителя "Лексуса" приговорили к 1 году ограничения свободы.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

12:41 28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

Жительница Кирова купила турпутевку на "фейковом" сайте и лишилась 44 тысяч рублей.

12:31 28.05.2018


Жительница Кирова купила турпутевку на "фейковом" сайте и лишилась 44 тысяч рублей.

В Кирове продолжают устранять последствия урагана.

12:07 28.05.2018


В Кирове продолжают устранять последствия урагана.

Все новости

Вести. Кировская область

Необычный хоккейный матч прошел в спорткомплексе "Дымка"

17:57 28.05.2018


Необычный хоккейный матч прошел в спорткомплексе "Дымка"

Праздничные мероприятия в День пограничника в Кирове

17:54 28.05.2018


Праздничные мероприятия в День пограничника в Кирове

В областном краеведческом музее можно погрузиться в мир моды

11:48 28.05.2018


В областном краеведческом музее можно погрузиться в мир моды

В библиотеке имени Пушкина состоялся второй фестиваль "БиблиоСтарт"

11:46 28.05.2018


В библиотеке имени Пушкина состоялся второй фестиваль "БиблиоСтарт"

В Кстинино состоялся третий городской Слёт "Волонтеры - замещающим семьям"

10:27 28.05.2018


В Кстинино состоялся третий городской Слёт "Волонтеры - замещающим семьям"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Встреча Владимира Климова с ХК «Ангелы»

11.05.2018


Встреча Владимира Климова с ХК «Ангелы»

Хоккейный бум в Пижанском районе

27.02.2018


Хоккейный бум в Пижанском районе

Кировские "Ангелы" борются за звание лучших в ПФО

17.04.2018


Кировские "Ангелы" борются за звание лучших в ПФО

Хоккейный турнир на призы главы города

05.03.2010


Хоккейный турнир на призы главы города

«Союз» против «Олимпии»

15.02.2017


«Союз» против «Олимпии»

Праздник хоккея прошел в выходные в Советске

06.02.2017


Праздник хоккея прошел в выходные в Советске

Популярные новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

19.05.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

21.05.2018


В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

В Кировской области ожидаются заморозки.

24.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх