В Федерации хоккея с мячом России обсудили ситуацию в ХК «Родина».
О текущем положении команды на прошедшем заседании исполкома сообщил вице-президент регионального центра развития хоккея с мячом Андрей Маури.
По его словам, на сегодня клуб наполовину финансируется на средства попечителей, однако это не решает всех проблем.
Исполком принял решение обратиться к губернатору Игорю Васильеву с просьбой о поддержке «Родины».
Напомним, по итогам Чемпионата России по хоккею с мячом, кировская команда заняла последнее, четырнадцатое, место. В 26 матчах "Родина" одержала одну победу, проиграв все остальные.
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