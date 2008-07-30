В Федерации хоккея с мячом России обсудили ситуацию в ХК «Родина».

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О текущем положении команды на прошедшем заседании исполкома сообщил вице-президент регионального центра развития хоккея с мячом Андрей Маури.

По его словам, на сегодня клуб наполовину финансируется на средства попечителей, однако это не решает всех проблем.

Исполком принял решение обратиться к губернатору Игорю Васильеву с просьбой о поддержке «Родины».

Напомним, по итогам Чемпионата России по хоккею с мячом, кировская команда заняла последнее, четырнадцатое, место. В 26 матчах "Родина" одержала одну победу, проиграв все остальные.