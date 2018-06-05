В областном министерстве спорта и молодежной политики прокомментировали ситуацию с кировскими лыжниками.

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Напомним, о своем намерении продолжить тренировочный процесс в Татарстане заявили четверо ведущих кировских лыжников: Станислав Перляк, Денис Катаев, Эльмира Гаянова и Полина Лобастова.

По словам Анны Альминовой, заместителя министра спорта и молодежной политики Кировской области, такая ситуация для нашего региона не новая, как и для других регионов.

И сейчас в министерстве работают над решением этого сложного вопроса.

Анна Альминова, заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области:

- "Проблемы такие существовали всегда, когда спортсмены по той или иной причине, в поисках лучших условий переезжали в другой регион. При этом существует общепринятая система паралелльного зачета. То есть, спортсмен, уезжая в другой регион, имеет право защищать честь того региона, который его воспитал, и того региона, в котором он продолжает свой тренировочный процесс.

На сегодняшний день, проблема, с которой столкнулись все регионы и мы в частности - это позиция Республики Татарстан. Спортсмены, переехавшие туда, защищают честь исключительно Республики Татарстан и перестают давать очки Кировской области.

Конечно, мы вели переговоры: и со всероссийской Федерацией лыжных гонок, и с республиканской Федерацией лыжных гонок. Но, к сожалению, к пониманию, как это должно работать, не пришли.

Позиция всероссийской федерации лыжных гонок заключается в том, что все равно, какой регион приносит стране медаль. Главное, чтобы эти медали были.

Но позиция республиканской федерации - не идти на компромисс ни с одним из регионов. Проблема существует и в Федерации лыжных гонок, и в легкой атлетике, и в художественной гимнастике.

Конечно, это печальная для нас история... У нас работают заслуженные, профессиональные тренеры, которые способны самостоятельно довести спортсменов до высокого уровня.

Сейчас - это актуальная проблема, с которой министерство спорта и молодежной политики Кировской области пытается справиться и решить ее".