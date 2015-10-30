Кировский хоккеист Игорь Леденцов подписал контракт с ХК «Волга».

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32-летний Игорь Леденцов - воспитанник кировской школы хоккея с мячом.

Его первым тренером стал известный кировский наставник Анатолий Казаковцев.

В течение спортивной карьеры Игорь Леденцов выступал за клубы: «Строитель»- Сыктывкар (2005-2006 гг.), «Старт»-Нижний Новгород (2006-2009, 2012-2014 гг.), «Родина»-Киров (2009-2012, 2014-2018 гг.).

В чемпионатах РФ хоккеист провел 343 матча, забил 60 голов, сделал 75 результативных передач.

В розыгрыше Кубка России провел 75 матчей (20 голов, 22 результативные передачи).

Игорь Леденцов стал серебряным призёром чемпионата России среди юношей (2002 г.) и бронзовым призёром чемпионата России среди юниоров (2003 г.).