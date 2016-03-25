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Рекордсмены по нормативам ГТО - выявляли самых лучших

Вчера, 20:47 | Просмотров: 216 | Автор: Роман Фоминых | Версия для печати
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Рекордсмены по нормативам ГТО - выявляли самых лучших. В Кирове прошел 2 этап летнего фестиваля "Готов к труду и обороне". По его итогам будет сформирована команда области, которая поедет в Крым на всероссийский финал физкультурно-спортивного комплекса "ГТО".

Метание мяча - не самый сильная дисциплина этой спортсменки из Кирово-Чепецка. Ее конек - бег на короткие дистанции. Даше Тарасовой уже знаком вкус побед не только на региональном этапе фестиваля ГТО. Год назад, попав в сборную Кировской области, она среди участников со всей России быстрее всех пробежала 60 метров. С тех пор результаты стали еще лучше, поэтому сюда приехала за победой, хотя и признается, что будет нелегко.

Рекордсмены по нормативам ГТО - выявляли самых лучшихДАША ТАРАСОВА, УЧАСТНИЦА:
«Мне 13 лет. Я буду соревноваться с 15-летними - это будет сложно. Ну, надеюсь на первое место».

Все эти ребята в своих районах уже доказали, что они лучшие по нормативам «ГТО». На стадионе собрались только те, у кого в активе уже есть золотой значок и победа в своих муниципалитетах. Теперь у них есть возможность заявить о своем спортивном таланте.

Рекордсмены по нормативам ГТО - выявляли самых лучшихКОНСТАНТИН КОНОНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Безусловно, ребята показывают хорошие результаты. Выкладываются из последних сил. И конечно лучшие результаты спортшколами будут отмечены в своих списках».

Традиционно одними из фаворитов считаются ребята из Кирова. Но каждый раз они получают достойный спортивный отпор. Год назад, например, весь пьедестал заняли команды из районов, и они полны решимости повторить результат.

Рекордсмены по нормативам ГТО - выявляли самых лучшихЛЮБОВЬ ОСТАНИНА, ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ:
«У них конечно выбора побольше, но районы выступают очень хорошо и очень часто опережают город Киров. Поэтому я думаю, у каждого есть шанс».

Несмотря на то, что участники фестиваля - это школьники в возрасте от 11 до 15 лет - некоторые результаты совсем не выглядят детскими. Так, например, на отжиманиях - представительница команды из Слободского сделала 120 повторений. Каждый участник должен пройти несколько дисциплин. Поэтому важно преодолеть весь комплекс упражнений ровно и без сбоев. Ведь нормативы ГТО - это, прежде всего - общая физическая подготовка для всех и каждого.

Рекордсмены по нормативам ГТО - выявляли самых лучшихГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нам надо и дальше работать, чтобы как можно большее количество и детей, и студентов, и молодых людей, и более старшего возраста принимали в этом участие».

Самые лучшие юные спортсмены попадут в сборную Кировской области. Команда будет состоять из 8 человек. Там им предстоит побороться за звание лучших уже на финальном этапе всероссийского фестиваля ГТО.


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