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Трое игроков кировской "Родины" заключили контракты с ХК "Мурман".

Вчера, 15:00 | Просмотров: 135 | Версия для печати
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В хоккее с мячом продолжается период трансферов.
 
Бывшие игроки кировской "Родины" пополнят состав «Мурмана». Напомним, эта команда в следующем сезоне выступит в Чемпионате России среди клубов Суперлиги.
 
ХК «Мурман» заключил контракты с тремя хоккеистами ХК "Родина".
 
Состав клуба пополнили нападающий Константин Зубарев, полузащитники Иван Бойко и Александр Ронжин.
 
Добавим, что ранее Родину покинул защитник Игорь Леденцов. Он решил продолжить карьеру в ульяновской «Волге».
 
Еще 5 хоккеистов кировского клуба подали заявления на расторжение контрактов из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщается на официальном сайте федерации хоккея с мячом России.
 
Здесь же можно найти информацию о том, что до 15 июля от кировской «Родины» ждут подтверждения участия в Чемпионате России, а также финансовых гарантий и оплаты долгов.


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