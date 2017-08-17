Юниоры "Олимпии" провели контрольный матч со сверстниками из салехардского "Ямала"

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«Двухсторонки между собой это не то, чем игра с соперником. Да, они послабее. Но мы будем от этого отталкиваться и ставить цели на каждую игру».

«Да конечно давно не было хоккея в Чепецке. Народ пришел, болельщики. Будем стараться еще добиваться успехов».

«Мы сделали выводы. Есть хорошие моменты, есть не очень. Но в целом, контрольный матч дал нам пищу для размышлений, дал информацию, которую мы хотели от него получить».

Юниоры "Олимпии" с начала месяца приступили к тренировочным сборам. Командой был проделан большой объем работы по физической подготовке. Затем пришел черед ледовых занятий. И вот настало время перейти к контрольным матчам. Первым спарринг-партнером выступили игроки салехардского "Ямала".Выбор "Ямала" в качестве соперника был очевиден. Хоккеисты из Салехарда на "Олимп-арене" проходят предсезонку. И как олимпийцы, они тоже подошли к рубежу, когда тренерам нужно было увидеть свои команды в деле.На улице – жара, на арене – холод. Перепад температур провел к появлению тумана, который мешает нормально играть и тренироваться. Но особенность "летнего" хоккея не мешала наставникам "Олимпии" решать основные задачи, связанные с первой контрольной игрой. Они просматривали функциональное состояние хоккеистов и их действия на льду. В межсезонье состав юниорки изменился наполовину. Сейчас на просмотре в "Олимпии" и группа иногородних игроков. Вся команда в день игры постаралась выглядеть единым целым.В матче с "Ямалом" олимпийцы добились уверенной победы 6-2. Хет-триком в ворота команды из Салехарда отметился Павел Михеев.Между собой соперники по договоренности сыграют еще раз. Но ключевым в становлении команды тренеры "Олимпии" считают предстоящий домашний, августовский турнир. Там они уже постараются на практике реализовать тактические наработки перед началом сезона. Он в Юниорской хоккейной лиге официально откроется для "Олимпии" 15 сентября. Встречей в Казани против местного клуба "Стрела".