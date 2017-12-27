ХК «Родина» намерен принять участие в чемпинате России.

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Федерация хоккея с мячом России сообщает, что кировский ХК "Родина" примет участие в новом сезоне чемпионата страны.

О намерениях кировского клуба ФХМР проинформировало Министерство спорта и молодёжной политики Кировской области в лице министра Георгия Барминова. По его словам, команда выступит на чемпионате, несмотря на отсутствие поддержки регионального бюджета.

В период проведения чемпионата "Родина" будет обеспечена финансовыми ресурсами внебюджетных источников в достаточном объёме, - сообщается в письме от органа исполнительной власти региона в сфере физической культуры и спорта.

Тем временем другие клубы готовятся принять участие в первом этапе Кубка России по хоккею с мячом. Он пройдет в Кемерово и Ульяновске с 19 по 27 сентября 2018 года.

На данный момент свое участие в турнире подтвердили 14 клубов, за исключением кировской «Родины».