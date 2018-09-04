Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

Поделиться новостью:

Такое решение принял попечительский совет хоккейного клуба.

Вторым тренером назначен Денис Половников, который также является директором «Родины».

В должности начальника команды работу продолжит Алексей Ланских.

Накануне хоккеисты приступили к ледовым тренировкам. Занятия проходят раз в день в «Олимп-Арене».

Стартовый матч сезона «Родина» проведёт 18 сентября в Ульяновске в рамках первого этапа Кубка России против архангельского «Водника».

19 сентября кировчане сыграют с нижегородским «Стартом», 20 сентября - с хозяевами поля, хоккеистами «Волги».