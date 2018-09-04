Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».
Такое решение принял попечительский совет хоккейного клуба.
Вторым тренером назначен Денис Половников, который также является директором «Родины».
В должности начальника команды работу продолжит Алексей Ланских.
Накануне хоккеисты приступили к ледовым тренировкам. Занятия проходят раз в день в «Олимп-Арене».
Стартовый матч сезона «Родина» проведёт 18 сентября в Ульяновске в рамках первого этапа Кубка России против архангельского «Водника».
19 сентября кировчане сыграют с нижегородским «Стартом», 20 сентября - с хозяевами поля, хоккеистами «Волги».
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