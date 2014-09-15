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Кросс наций в этом году пройдет в Порошино

Вчера, 17:57 | Просмотров: 160 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Кросс наций в этом году впервые пройдет в Порошино. Такое решение принято, чтобы не создавать водителям неудобств и не перекрывать дороги в центре Кирова.

Кросс наций - это традиционный всероссийский массовый забег. В нем участвуют все регионы России и Кировская область не исключение. В этот раз кировчане побегут уже в 15 раз. Только бегать они будут не в городе, а в лесном массиве, в Порошино.

Кросс наций в этом году пройдет в ПорошиноГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дистанции от 1 км для детей и до 10 км для желающих пробежать. Мы будем рады всех видеть в Порошино, где кросс наций состоится».

Кросс наций состоится в субботу 15 сентября. Начало забега в 12 часов. Однако участники могут придти пораньше, так как в рамках соревнования будут организованы интерактивные площадки для активного семейного отдыха.

Кросс наций в этом году пройдет в ПорошиноНАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Очень надеемся, что количество участников не уменьшится в связи с изменением площадки и, наоборот, добавятся любители ЗОШ, которые традиционно выходные проводят в Порошино».
 
 
В Кроссе наций могут принять участие люди любого возраста и любой спортивной подготовки. Единственное условие - пройти регистрацию.

НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«С 10 по 14 сентября начинает работать мандатная комиссия. Она будет находиться в Центре спортивной подготовки на Динамовском, 12. Все желающие смогут заявиться, и в день забега - в Порошино с 8 до 11 часов».
 
 
Что касается транспортной доступности, то сейчас городской администрацией решается вопрос о том, чтобы 15 сентября увеличить количество автобусов 21 маршрута. Кроме того, водителям стоит учесть, что в субботу в первой половине дня у Порошинского поворота возможны пробки.


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