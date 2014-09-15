Кросс наций в этом году пройдет в Порошино
Кросс наций - это традиционный всероссийский массовый забег. В нем участвуют все регионы России и Кировская область не исключение. В этот раз кировчане побегут уже в 15 раз. Только бегать они будут не в городе, а в лесном массиве, в Порошино.
ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дистанции от 1 км для детей и до 10 км для желающих пробежать. Мы будем рады всех видеть в Порошино, где кросс наций состоится».
Кросс наций состоится в субботу 15 сентября. Начало забега в 12 часов. Однако участники могут придти пораньше, так как в рамках соревнования будут организованы интерактивные площадки для активного семейного отдыха.
НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
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