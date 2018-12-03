В Кирове активно развивается шоудаун - настольный теннис для слабовидящих людей
Настольный теннис для слепых, шоудаун, по праву заслужил любовь многих незрячих людей. Регулярно занимаясь и играя, инвалиды могут развить ловкость, силу, координацию движения и логическое мышление. Настольная игра имеет большое количество поклонников во всем мире и теперь представлена в Кировской области.
СЕРГЕЙ ЗЛОБИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ (ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ):
«Нам его передали из Слободского, помогли с транспортом. А предприятие "Прожектор" предоставило помещение, где играют наши люди».
Ценность игры для реабилитации незрячих и слабовидящих в том, что, благодаря специфике шоудауна, игроку приходится напрягать все группы мышц, а кроме этого, ориентироваться исключительно на слух и осязание.
ИРИНА БУЛЫЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ:
«Стол специально разработан так, чтобы инвалиды ориентировались по слуху. Мяч начинен железными шариками, игрок слышит его и распознаёт, где он находится».
В теннис-Showdown играют два игрока. Игра ведется на столе с бортами, где имеются лузы на обеих фронтальных сторонах и также щит по центральной линии. Играют ракеткой и одним шариком. Цель игры состоит в том, чтобы ракеткой забить шарик через стол под центральным щитом в лузу соперника, в то время как другой игрок пытается этому препятствовать. Отбить мяч на слух сложно. Но процесс затягивает.
ПАВЕЛ ЖАРКОВ, ИНВАЛИД ПО ЗРЕНИЮ:
«Играем уже больше месяца, игра очень нравится. Такое удовольствие получаем! Будто зрячими становимся!».
«Если есть свободное время, приходим и играем. Все друг друга знаем. Зависишь только от судьи. И больше ни от кого, рассчитываешь на свои силы и свои знания».
Благодаря появлению этой настольной игры для инвалидов по зрению стали доступны физически активные игры. А это напрямую связано с реализацией программы Доступная среда в Кировской области.
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