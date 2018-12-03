В Кирове активно развивается шоудаун - настольный теннис для слабовидящих людей

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В Кирове активно развивается популярный во всём мире вид спорта для слабовидящих людей - смесь аэрохоккея и настольного тенниса. Игра называется шоудаун. Как отбить ракеткой мяч, если ты его не видишь и при чём тут доступная среда?Настольный теннис для слепых, шоудаун, по праву заслужил любовь многих незрячих людей. Регулярно занимаясь и играя, инвалиды могут развить ловкость, силу, координацию движения и логическое мышление. Настольная игра имеет большое количество поклонников во всем мире и теперь представлена в Кировской области.Ценность игры для реабилитации незрячих и слабовидящих в том, что, благодаря специфике шоудауна, игроку приходится напрягать все группы мышц, а кроме этого, ориентироваться исключительно на слух и осязание.В теннис-Showdown играют два игрока. Игра ведется на столе с бортами, где имеются лузы на обеих фронтальных сторонах и также щит по центральной линии. Играют ракеткой и одним шариком. Цель игры состоит в том, чтобы ракеткой забить шарик через стол под центральным щитом в лузу соперника, в то время как другой игрок пытается этому препятствовать. Отбить мяч на слух сложно. Но процесс затягивает.Благодаря появлению этой настольной игры для инвалидов по зрению стали доступны физически активные игры. А это напрямую связано с реализацией программы Доступная среда в Кировской области.