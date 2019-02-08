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На Кубке России по тяжелой атлетике титул победителя достался Раису Гайнутдинову

Вчера, 14:48 | Просмотров: 142 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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На Кубке России по тяжелой атлетике титул победителя достался Раису Гайнутдинову. История этого спортсмена заставляет поверить в силу характера и стремления достичь цели. Со штангистом пообщался Роман Четвериков.

Уроженца Сосновки в областном центре трудно застать. Он предпочитает заниматься в родном городе, где одновременно тренирует детей. Будучи в их возрасте, Раис считался перспективным штангистом. С 17 лет начал выигрывать первенства страны, дорос до молодежной сборной. Но после, в силу определенных причин и травм пришлось забыть о любимом спорте. Хотя вернуться в него было мечтой. Для того, чтобы сделать ее реальностью, Гайнутдинов приложил немало сил. В 27 он сейчас может твердо сказать. То решение было верным.

На Кубке России по тяжелой атлетике титул победителя достался Раису Гайнутдинову РАИС ГАЙНУТДИНОВ, МАСТЕР СПОРТА ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ:
«Пусть кто-то и говорит, что все уже старичок. Нет, это самое раскрытие. Я чувствую прилив сил. Даже не такая сила как раньше была. Просто надо время, что самореализоваться».
 
 
На высший российский уровень Раис вернулся сначала, став девятым на Чемпионате страны. Более высокий результат показал на следующем Кубке России. Затем был сделан еще шаг вперед. Гайнутдинов завоевал бронзу национального чемпионата. Поэтому, очередной выход на кубковый помост виделся ему в еще более радужном свете.

На Кубке России по тяжелой атлетике титул победителя достался Раису Гайнутдинову СЕРГЕЙ ДИТЕЛЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РФ:
«Ехали когда туда, было представление у спортсмена. Мы едем этот Кубок выиграть. Он знает своих соперников достаточно хорошо. Поэтому, тот, кто был первым на чемпионате, сейчас оказался за нами. Непросто у него выиграли. Выиграл и рывок, и толчок и сумму».
 
 
Гайнутдинов после турниров вместе с тренером стараются выбирать оптимальный вариант восстановления. С техникой вроде все нормально, хотелось бы подтянуть физику. Тем более, что спортсмен постепенно идет к заветному рубежу.

РАИС ГАЙНУТДИНОВ, МАСТЕР СПОРТА ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ:
«Если далеко загадывать, то на Олимпийские игры хочется съездить. Не в 20-м, там сложная система балльная, не доберу уже. А вот в 24-м хотелось бы».
 
 
Шанс обратить на себя внимание наставников сборной России Раису, возможно, представится в ближайшие два месяца. Он вызван на тренировочные сборы национальной команды перед европейским чемпионатом. И попадание на него будет еще одним личным достижением в возрожденной карьере штангиста.


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