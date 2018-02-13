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В области разыграли Кубок Федерации среди команд по хоккею в валенках

Сегодня, 17:42 | Просмотров: 88 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Хоккей на снегу в валенках долгое время считался дворовой забавой. Но для членов профсоюзных организаций области он уже не развлечение. Они шестой год подряд играют между собой в формате турнира на Кубок Федерации.

Тот, кто не может бегать, обычно стоит в воротах. Задача же игровой пятерки очень сложна. Восемь минут надо постоянно двигаться и одновременно думать об обороне и нападении. Но что главное. Не изменилась атмосфера, сопутствующая таким хоккейным матчам.

Инициатором приобщения людей к снежному хоккею выступил Молодежный Совет областной Федерации профсоюзов. К турниру допускаются все желающие от 18 до 60 лет. Для них обычно подготовлены две площадки. На одном бьются женские команды, на другой мужские.

В области разыграли Кубок Федерации среди команд по хоккею в валенкахАНДРЕЙ СТРЕЛЬНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это такой вид, в котором не нужно какой то особой подготовки. Все просто. Нужно иметь валенки, клюшку и не нужно специфических навыков. Он доступен и любим».
 
 
За позитивными эмоциями на турнирную дистанцию отправилось более 20 команд. Они соревнуются не просто за «интерес». Победителя ждал главный приз - Кубок Федерации. В борьбе за этот трофей некоторые коллективы совершенствуют хоккейное мастерство. Но есть и такие, кому приходится играть с чистого листа.

В области разыграли Кубок Федерации среди команд по хоккею в валенкахМАРИНА СОКОЛЬНИКОВА, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА:
«Читали в интернете. Сейчас посмотрим. Не первые играем. Попробовали поиграть с мячом. В принципе понравилось».
 
 
Горячая игра на снегу не оставила равнодушным никого. Трус не играет в хоккей. Поэтому, по словам хоккеистов, они самозабвенно как в детстве боролись за почетный трофей.

В области разыграли Кубок Федерации среди команд по хоккею в валенкахНАТАЛЬЯ ТУРИЩЕВА, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА:
«Хочется испытать эмоции. За свою команду поиграть».
 
 
В мужской и женской турнирной сетке есть команды, которым за годы проведения турнира нет равных. Секрет успеха кроется в организации внутренних хоккейных соревнований. Но сюрпризы на Кубке случаются. Вот и на этот раз прежние победители уступили титул чемпионов представителям «Всероссийского Электропрофсоюза» и профсоюза работников АПК.


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