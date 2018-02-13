В области разыграли Кубок Федерации среди команд по хоккею в валенках

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«Это такой вид, в котором не нужно какой то особой подготовки. Все просто. Нужно иметь валенки, клюшку и не нужно специфических навыков. Он доступен и любим».

«Читали в интернете. Сейчас посмотрим. Не первые играем. Попробовали поиграть с мячом. В принципе понравилось».

«Хочется испытать эмоции. За свою команду поиграть».

Хоккей на снегу в валенках долгое время считался дворовой забавой. Но для членов профсоюзных организаций области он уже не развлечение. Они шестой год подряд играют между собой в формате турнира на Кубок Федерации.Тот, кто не может бегать, обычно стоит в воротах. Задача же игровой пятерки очень сложна. Восемь минут надо постоянно двигаться и одновременно думать об обороне и нападении. Но что главное. Не изменилась атмосфера, сопутствующая таким хоккейным матчам.Инициатором приобщения людей к снежному хоккею выступил Молодежный Совет областной Федерации профсоюзов. К турниру допускаются все желающие от 18 до 60 лет. Для них обычно подготовлены две площадки. На одном бьются женские команды, на другой мужские.За позитивными эмоциями на турнирную дистанцию отправилось более 20 команд. Они соревнуются не просто за «интерес». Победителя ждал главный приз - Кубок Федерации. В борьбе за этот трофей некоторые коллективы совершенствуют хоккейное мастерство. Но есть и такие, кому приходится играть с чистого листа.Горячая игра на снегу не оставила равнодушным никого. Трус не играет в хоккей. Поэтому, по словам хоккеистов, они самозабвенно как в детстве боролись за почетный трофей.В мужской и женской турнирной сетке есть команды, которым за годы проведения турнира нет равных. Секрет успеха кроется в организации внутренних хоккейных соревнований. Но сюрпризы на Кубке случаются. Вот и на этот раз прежние победители уступили титул чемпионов представителям «Всероссийского Электропрофсоюза» и профсоюза работников АПК.