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Кировчанин взял серебро Первенства России по греко-римской борьбе

Вчера, 14:34 | Просмотров: 140 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Во Владимире прошло Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. От Кировской области выступало 5 спортсменов. И Олегу Субботину удалось стать призером престижных соревнований.

Перед Олегом Субботиным не стояло выбора, каким заниматься спортом. В его семье борьба была и остается в приоритете. Дед и отец мастера спорта. Готовить преемника начали с малых лет. Сначала его просто приводили в зал. Затем он перешел в группу Владимира Ситникова. От остальных ребят Олег мало чем отличался. Но борцовские гены давали о себе знать. В том числе, и по отношению к тренировкам.

Кировчанин взял серебро Первенства России по греко-римской борьбеОЛЕГ СУББОТИН, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ:
«Не до конца отрабатывал какие-то приемы, были срывы. Нужно все было делать до конца. Был сделан акцент на скорость и технику».
 
 
Уверенность на ковре пришла к борцу через областные и всероссийские турниры. Национальное Первенство стало первым в карьере. Готовились к нему целый год. Как признается сам Олег, от волнения было никуда не деться. На выручку пришел опыт. Три схватки Субботин закончил досрочно. А полуфинал оставил у тренера и вовсе самые восторженные отклики.

Кировчанин взял серебро Первенства России по греко-римской борьбеВЛАДИМИР СИТНИКОВ, ТРЕНЕР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ СШ "ЮНОСТЬ":
«Просто вытащил встречу, проигрывая 1-6, за 13 секунд провел два четырехбалльных броска. Сам в шоке? Я просто подпрыгнул на стуле от счастья».
 
 
Единственным огорчением стала упущенная золотая награда. Но и от проигрыша есть польза. Субботин увидел, в чем его превзошел соперник. И теперь у него начинается новая работа над ошибками. В планах - на каждом турнире бороться за места на пьедестале. И желательно оказываться как можно чаще на его вершине.


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