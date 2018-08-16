С неудачи начали новый сезон футболисты кировского «Факела».

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В стартовом матче первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова принимали молодёжный состав ярославского «Шинника».

Кировчане рассматривают эту команду, как одного из главных соперников за лидерство.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 1-0. Единственный мяч в ворота хозяев влетел на 69-й минуте матча с пенальти.

В следующем туре первенства «Факел» играет на выезде с командой «Череповец».

Встреча пройдёт в среду, 5 июня.